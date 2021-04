Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er ikke så engstelig for meg selv, siden jeg allerede har fått første dose av vaksinen, men jeg synes dette sender feil signal. Det utsetter også ansatte og reisende for unødvendig smitterisiko, sier Terje Eiken.

Etter en nødvendig jobbreise landet han på Oslo lufthavn forrige torsdag. Alle som kommer fra utlandet må nå gjennom politiets grensekontroll.

Terje Eiken reagerer på at folk står så tett i grensekontrollen. Foto: Terje Eiken / privat

Og Eiken reagerer på at så mange mennesker var samlet i området ved kontrollen.

– Jeg stod ved siden av en ung dame som synes det var direkte ubehagelig. Den følelsen tror jeg var representativ for flere.

– Ikke godt nok

Ved grensekontrollen står det flere skilt som minner om 1-metersregelen.

Til tross for skilt og oppmerkinger på gulvet var det ifølge Eiken vanskelig å holde god nok avstand. Rett og slett fordi så mange var samlet på samme sted.

«Takk for at du holder avstand til andre», står det på skiltet. Foto: Terje Eiken

Passasjerene må gjennom grensekontrollen før de koronatester seg. Derfor er det ekstra viktig at det går an å holde avstand, mener Eiken.

– Å samle så mange før de i det hele tatt er testet er ikke godt nok.

Reisende til Norge må i dag gjennomføre karantenen på hotell, men det finnes noen unntak. Alle må også teste seg på flyplassen når de ankommer.

Politiet region Øst henviser til Avinor når det gjelder smittevernreglene på Gardermoen.

Etterlyser bedre køsystem

Tall fra Avinor viser at det i løpet av påskeuken kom 12.296 personer fra utlandet til Norge med fly. Over 9300 av dem landet på Oslo lufthavn.

Eiken mener det må være mulig å innføre et køsystem hvor de som kommer holdes tilbake i egne områder. Så det ikke slippes inn flere i grensekontrollen enn reglene om avstand tillater.

– Jeg ønsker ikke å kritisere Avinor, men mener at dette må kunne gjøres bedre. I respekt for de strenge tiltakene og de som reiser er det viktig å tilrettelegge så man klarer å etterleve smittevernsreglene.

– Kan ikke bygge om flyplassen

Avinor har fått uttalelsene fra Eiken og bildet han tok da han landet. De beklager at han hadde en dårlig opplevelse.

Kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud sier Avinor har gjort alt de kan for å ha trygge flyplasser gjennom pandemien. De har innført mange tiltak for å ivareta godt smittevern.

Men hun påpeker at det i løpet av kort tid har blitt innført mange nye regler. For eksempel at absolutt alle som kommer fra utlandet må gjennom grensekontroll.

Oslo lufthavn ligger i Ullensaker kommune. – Vi følger retningslinjene som gjelder for vertskommunene og alltid i samråd med kommuneoverlegen, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor. Foto: Avinor

– Det går ikke an å bygge om flyplassene på kort varsel. Vi har hver eneste dag fokus på smittevern og reduksjon av køer sammen med samarbeidspartnerne på flyplassen.

På spørsmål om hva de gjør for å redusere køene, svarer Ulverud:

– Et eksempel på vurderinger vi gjør er knyttet til koordinering av flyankomstene.