Raymond Johansen ut mot regjeringens vaksinestrategi: – Treffer ikke godt nok

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Foreløpig fordeles de 40.000 Pfizer-dosene Norge får i uken, mellom landets 356 kommuner etter hvor mange eldre innbyggere som bor i kommunen.

– Jeg mener dagens vaksinasjonsstrategi ikke treffer godt nok. Målretter vi vaksinasjonen til de områdene med mest smitte – og dermed størst smittefare – vil effekten bli større, sier byrådsleder Raymond Johansen til NRK.

Det var VG som først omtalte saken.

Dersom regjeringen tar byrådslederens råd til etterretning vil byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen få flere vaksiner tidligere enn byer som har mindre smitte.

– Jeg tror de fleste vil mene at det er mer effektivt å vaksinere her før man vaksinerer i kommuner med lite eller ingen smitte, sier byrådslederen.

LES OGSÅ: Mange vil hjelpe til med vaksinering: – Det er en stor dugnadsånd der ute

Byrådslederen får blant annet støtte fra smittevernoverlegen i Bodø. Han sier til NRK at de gjerne kan vente slik at Oslo kan prioriteres først i køen.

Smittetrykket er fortsatt høyt i hovedstaden. Fredag ble det registrert 175 nye tilfeller. Foto: Anders Fehn

Vil gjøre det samme i Oslo

Ifølge VG ønsker byrådslederen å bruke den samme strategien i Oslo. Smittetrykket i hovedstaden varierer stort fra bydel til bydel.

Bydeler som Stovner og Søndre Nordstrand er bydelene som på nåværende tidspunkt sliter mest med koronasmitte. Dagens tall viser at Stovner har 534 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Til sammenlikning har Nordre Aker, bydelen med færrest smittede, bare 71 tilfeller per 100.000 innbyggere.

– En andel av vaksinen kan for eksempel fordeles etter befolkningstall, mens en annen andel kan fordeles etter hvor mye smitte det er lokalt, sier Johansen.

LES OGSÅ: Norges største barnehage står på kvikkleire

Ordfører Jonas Andersen Sayed i Sokndal mener byrådslederens forslag vil ramme små kommuner. Foto: Magnus Stokka / NRK

Må ikke gjøres til en «by-land-konflikt»

Ordfører i Sokndal, Jonas Andersen Sayed, er uenig med Raymond Johansen.

Han mener vaksinestrategien ikke må gjøres til en «by-land-konflikt».

– En slik Oslo-strategi Raymond Johansen krever kan fort bidra til at de eldre i mindre kommuner må vente lenger på vaksine. Jeg skjønner at det kan høres lite ut med 10–15 doser i en kommune, men for vår del gjør det at vi kan vaksinere en tredjedel av de sykehjemsbeboere i kommunen, sier han.

Sokndal-ordføreren legger vekt på at også små kommuner kan bli rammet hardt.

– Det er ikke mulig å forutsi hvor smittetrykket vil være størst om en måned når de første vaksinene begynner å virke, sier Sayed.

Fordeler dosene likt

Helseminister Bent Høie sier til VG at regjeringen følger anbefalingene til FHI om at vaksinen skal fordeles likt over hele landet.

– I denne første fasen med lite tilgang til vaksiner er beboere i sykehjem, de aller eldste og visse grupper helsepersonell prioritert uavhengig av bosted.