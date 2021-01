Oslo er den største kommunen som har måtte stenge.

– At denne pandemien er uforutsigbar har visst lenge. Nå ser vi hvor uforutsigbar den kan være. Faren for at muterte virus kan komme til Norge har vi advart om lenge, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Han er svært bekymret over villsmitten av det britiske viruset som nå har kommet til Norge.

– Dette viruset oppsto ikke i Nordre Follo. Det er importert, sier Johansen om villsmitten.

– For første gang klarer vi ikke å spore smitteveien til det muterte viruset fra Storbritannia.

– Har jobbet på spreng

Ti kommuner i Oslo-området har stengt ned som følge av utbruddet av de den britiske varianten av koronaviruset har spredd seg i Nordre Follo.

Alt utenom matbutikker, apoteker og bensinstasjoner i hovedstaden må holdes stengt.

– I tillegg kommer det nå nye tiltak, forbud og restriksjoner. Oslo kommune har jobbet på spreng, sier Johansen.

Dette er første gang i Norge at man finner det muterte viruset i lokale utbrudd uten kjent smittevei. Såkalt villsmitte.

Vil prioritere Oslo

Byrådslederen mener Oslo må bli prioritert i vaksinekøen.

– At dette utbruddet påvirker vaksineprioriteringen bør være en selvfølge, sier Johansen.

Dette har Johansen tatt opp med Folkehelseinstituttet.

– Som jeg har sagt før: det er viktig at områder som er hardt rammet prioriteres når vaksiner distribueres.

Han mener også at de prøvene som gir positivt utslag for koronaviruset i Oslo bør analyseres for den britiske koronamutasjonen så raskt som mulig.

– Oslo har sendt inn en lag rekke prøver som må analyseres så raskt som mulig. Vi må forvente at det muterte viruset finner i Oslo uten kjent smittevei.

Tiltak i Oslo

Tiltakene i Oslo solo vil gjelde fra 12.00 lørdag til og med søndag 31. januar.

Alle butikker stenges, utenom matbutikker, apoteker og bensinstasjoner.

Vinmonopolet og alle serveringssteder stenger, men sistnevnte kan tilby takeaway.

Alle bibliotek stenger.

Barnehager og barneskoler oppjusterer til rødt nivå. Både skoler og barnehager kan holde stengt i noen dager for å forberede seg på dette.

Digital undervising for universiteter, fagskoler og høyskoler. Lokalene stenges for alle.

Digital undervising på videregående skolene i Oslo fra uke 4.

Alle breddeidretter og fritidsaktiviteter for barn, unge og vokse avlyses.

I tillegg oppfordrer Johansen alle Oslo innbyggere om å være mest mulig hjemme i helgen.

Unngå samlinger i private hjem.

Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Unngå alle unødvendige reiser.

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Flere av anbefalingene og reglene i Oslo kommune står på deres hjemmesider.