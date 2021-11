Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tror det aller viktigste nå er å puste med magen, og ikke bidra til å hausse opp en situasjon og kreve en masse tiltak som det ikke er behov for, sier Raymond Johansen.

Mandag morgen på Nyhetsmorgen sier han at byrådet ikke kan stenge ned samfunnet for sikkerhets skyld.

– Det må være forholdsmessig. Vi handler ut fra de faktaene vi har nå, på vaksinasjonsgrad, på de smittede, og på innleggelsesgrad. Og ingenting av det nå, tilsier at man burde ha drastiske tiltak.

Koronasmitten har steget hver uke den siste måneden. Forrige uke ble det registrert 3989 nye koronatilfeller i Oslo. Det er det høyeste på en uke så langt i pandemien.

For å bremse smitten har kommunen innført flere tiltak.

– Avvent tett diskodans

Julebordsesongen er godt i gang. Og det er gjerne det første julebordet siden før pandemien for mange.

Men hva sier byrådslederen til alle som er spente på å gå på julebord igjen?

– Gå på julebord, ikke avlys, slår Raymond Johansen fast.

Jula står for tur og julebordene er i gang. Johansen vil ikke at oslofolk skal avlyse julebordene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han ber uansett alle om å følge forholdsreglene. Føler du deg dårlig, bli hjemme. Også er det anbefalt å ikke håndhilse.

– Den tette diskodansen bør man kanskje avvente, men gå på julebord og kos deg. Det skal også vi i Oslo kommune gjøre, sier Johansen.

Færre blir alvorlig syke nå

Camilla Stoltenberg forteller på Nyhetsmorgen i dag at det ser ut som korona er på vei til å bli mindre farlig. Fordi færre blir alvorlig syke.

Men FHI er veldig usikre på den informasjonen. Og det er flere grunner til det:

– Vi må se hvordan den nye varianten opptrer i et land som Norge. For vi har en annen alderssammensetning enn land sør i Afrika. Vi har kaldt vær og vinter, og sesong for den type infeksjon, og en befolkning som er vaksinert i litt større grad, sier Stoltenberg.

Camilla Stoltenberg er direktør i Folkehelseinstituttet. Foto: Amalie Henden / NRK

Ganske raskt vil FHI få mer informasjon om hvordan den nye varianten omikron påvirker andre land i Europa.

Byrådslederen får kritikk

Raymond Johansens budskap om å puste med magen, kommer etter at Høyre etterlyser sterkere tiltak.

Erlend Svardal Bøe (H) sier regjeringen og byrådslederen ikke gjør nok for å bremse smitten.

– Vi er bekymret for at vi må ha mer inngripende tiltak hvis vi ikke griper inn nå, sier Svardal Bøe i Politisk kvarter mandag.

Erlend Svardal Bøe (H) sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Foto: Eirik Hind Sveen

Også Tone Wilhelmsen Trøen i Høyre har kritisert regjeringens pandemihåndtering.

Men hverken Svardal Bøe eller Trøen kan si noe om hvilke tiltak de ønsker skal innføres.