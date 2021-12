Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det vi nå skal gjennom er det ingen som ønsker seg.

Slik åpnet byrådsleder Raymond Johansen da han møtte pressen tirsdag kveld etter at regjeringen klokken 19 holdt pressekonferanse om nye nasjonale smitteverntiltak.

– Vi hadde gleda oss til en helt vanlig jul, sånn blir det ikke. Vi må ikke miste motet, vi kommer gjennom dette slik vi har gjort mange ganger før, sier Johansen.

Kveldens pressekonferanse i Oslo kommer kun fem dager etter den forrige. Da ble det bekreftet det første omikrontilfellet i hovedstaden.

Tiltak har store konsekvenser

– Tiltakene som i dag innføres har store, store konsekvenser for Oslo. For enkeltmennesker, for næringslivet og arbeidsplasser.

– Det var dette vi ville unngå, men nå er vi altså her igjen, sier byrådslederen.

Ikke som da vi stengte ned

– Vi må huske at situasjonen ikke er den samme som da vi måtte stenge ned før, sier Johansen.

Han viser til at flere enn ni av ti voksne ervaksinert, og nesten 70 prosent over 65 år har fått tredje stikk.

- Det vi vet med stor sikkert er at omikron smitter lett. Det vi ikke vet sikkert her hvor alvorlig syk man blir og hvilken effekt vaksinen har.

- Men foreløpig er signalene at de aller fleste ikke blir alvorlig syke eller at vaksinene beskytter dårlig mot alvorlig sykdom. Det er bra og det gir håp i en blytung førjulstid.

Fortsatt høye smittetall

Det siste døgnet er det registrert 858 nye koronasmittede i Oslo.

Det er 160 flere enn dagen før og 22 flere enn samme dag i forrige uke.

Det er mest smitte i bydel Søndre Nordstrand. Det er flest smittede mellom 30 og 39 år.

Tirsdag var 79 koronapasienter innlagt på sykehus på Akershus universitetssykehus (Ahus) og Oslo universitetssykehus (OUS).

29 av dem ligger på intensivavdelinger. 18 får respiratorbehandling.

Tirsdag bekreftet Folkehelseinstituttet 17 omikrontilfeller i Oslo. Mange av disse har sammenheng med et julebord som ble holdt Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge i Oslo.

Færrest Oslo-folk ønsker innstramming

Én av tre nordmenn mener at koronatiltakene myndighetene har innført, ikke er nok. 48 prosent synes at tiltaksnivået er passe. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK.

Kun en av fire av de spurte i Oslo ønsker strengere tiltak, ifølge undersøkelsen.

En NRK møtte på gata, Johan Røed, tror grunnen til at færre i Oslo ønsker seg strengere tiltak, er at Oslo-området har hatt strengere tiltak over tid.

– Det vil være naturlig at folk her er mer lei. Jeg tror nok at vi i Oslo i stor grad tok del i gjenåpningen, og at det ble markert som et mer tydelig skille her. Det fikk mange til å tro at vi var ferdige, og det har nok satt seg mer i kroppen, sier han.

Johan Røed, Klara Wade og Vera (2) synes det er greit med tiltak så lenge tiltakene myndighetene innfører er målrettede. Foto: Andreas Krantz / NRK Foto: Andreas Krantz / NRK