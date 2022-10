Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, kaller gårsdagens nazi-marsj i Oslo skremmende.



Han mener Den nordiske motstandsbevegelsen er hatets apostler, som sår splittelse og økt polarisering.

– Oslo har sine sår, sine minner, om hva nynazister har gjort. Vi hadde drapet på Benjamin Hermansen, vi har fått bomber kastet inn i 1. maitoget, Hadelandsdrapene, sier Johansen.

Han peker også på at gruppa ikke tar avstand fra Anders Behring Breiviks terrorhandlinger.

– Det er viktig å stå opp og si klart fra at vi tar tydelig avstand fra hva disse bringer med seg og hva som er deres målsettinger, som ikke er forenlig med målsettinger i et demokrati.

Nazister fra Den nordiske motstandsbevegelsen marsjerte rett over barnas tegninger på Tullinløkka. Barna måtte løpe opp trappene på Nasjonalgalleriet. Foto: Øystein Aurlien

– Ikke velkomne i Oslo

Johansen understreker igjen, slik han i går gjorde til VG, at Den nordiske motstandsbevegelsen ikke er velkomne i Oslo.

– Fordi de sprer hat. Vi er i en tid nå hvor mange er usikre. Det er en tid med økende polarisering og de ønsker åpenbart å piske i rørt vann, skaffe seg medlemmer. Mange er på drift.

Johansen er tydelig på at Oslo skal være en åpen og inkluderende by, hvor innbyggerne skal respektere hverandre.

– Disse respekterer ikke det som gjør Oslo til Oslo. Det er blant annet forskjelligheten. Over 30 prosent i Oslo er ikke etnisk norske, men de er likevel norske og ikke minst Oslo-beboere.

Her pågriper politiet pågriper flere personer fra Den nordiske motstandsbevegelsen i Pilestredet i Oslo sentrum. Foto: Filter Nyheter

Det store flertallet av de som ble arrestert i går, 31 personer, var svenske og danske statsborgere. I tillegg ble fire norske statsborgere arrestert.

– Det forteller at denne bevegelsen ikke er sterk nok i Norge, at man må ha med seg svensker og dansker for å kunne gjennomføre en slik demonstrasjon. Det er jo positivt, sier Johansen.

– Samtidig er det veldig skremmende og negativt at de samler seg på denne måten og at utlendinger, svensker og dansker, kommer hit for å spre denne propagandaen, legger han til.

Rødt-politiker varsler motdemonstrasjon

I dag skal det arrangeres motdemonstrasjon etter nazist-marsjen, foran Stortinget klokken 16.00. Det bekrefter en av initiativtagerne, Rødt Oslo-politiker Sofia Rana.

Hun forteller at hun har meldt ifra til Stortinget og politiet.

– Vi tar initiativ til dette fordi mange ble redde og sjokkerte når nyheten om at nazister marsjerte i Oslo kom ut. Det er nå viktig at vi viser frem Oslo som en antirasistisk samla by mot høyreekstremismen. De er ikke velkomne her og vi skal vise dem at vi er mange fler, skriver Rana i en melding til NRK.

Bystyrerepresentant i Rødt Oslo, Sofia Rana, er en av initiativtagerne bak motdemonstrasjonen som skal skje i dag foran Stortinget. Foto: Fouad Acharki / NRK

Hun skriver at det er vanskelig å anslå hvor mange som vil møte opp, men at over 1000 personer har meldt interesse.

– Den informasjonen vi sitter på nå sier at dette skal være en helt fredelig og rolig markering, som vi har ganske mange av i Oslo by, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i politiet.

31 svensker og dansker får 6000 i bot

De svenske og danske statsborgerne som ble arrestert av politiet i går, sitter fortsatt i arresten søndag morgen.

– Utlendingene ble pågrepet på undragelsesfare og de blir bøtelagt for brudd på politiets pålegg. Da får de en bot på 6000 kroner etter varetektsfradrag og de blir også bortvist fra landet etter utlendingslovens paragraf 121, sier politiadvokat Agnes Klem.

Fire norske statsborgere ble også tatt inn av politiet i går.

– De ble alle dimittert i går og vil følges opp i ettertid, sier Klem.