Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den nye koronavarianten er bekreftet i Oslo. Nå innfører regjeringen skjerpede tiltak for å få kontroll på situasjonen.

– Vi skal gjøre alt vi kan for at flest mulig, kan leve mest mulig normale liv, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Johansen sier tiltakene som innføres nå har store konsekvenser for Oslo. Han forventer at regjeringen tar ansvar for det som næringslivet taper med de nye restriksjonene.

– Det er mange av de samme som har vært hardest rammet gjennom pandemien, som nå må ta støyten igjen. Den menneskelige, men også den økonomiske kostnaden for Oslo blir svært høy, sier Johansen.

– Jeg håper det var en glipp fra finansministeren at han ikke nevnte i sitt korte innlegg, at han selvfølgelig vil fortsette praksisen med å gi kommune-sektoren full kompensasjon, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen håper kommunene får den samme kompensasjonen nå, som tidligere i pandemien. Foto: Nadir Alam / NRK

Også Oslo kommune dropper julebord.

Omikron bekreftet i Oslo

En person er bekreftet smittet av omikron i Oslo. Personen som skal ha blitt smittet på under julebord på Louise Restaurant & Bar forrige fredag.

Opp til 60 personer ble smittet på utestedet. Det mistenkes at flere av disse kan være smittet av omikron. Samtlige gjester er fullvaksinert.

– Dette kan være det største kjente utbruddet av omikron utenfor Sør-Afrika, sier Raymond Johansen og legger til:

– De som var på det omtalte julebordet har gjort alt riktig.

Johansen tror virusvarianten vil være dominerende i Oslo innen kort tid.

Flere er smittet etter et julebord på Louise Restaurant & Bar 26. november. Foto: Vegar Erstad / NRK

Flere kommuner rundt hovedstaden skal være påvirket av utbruddet.

Blant dem er Asker kommune. De mistenker syv omikron-tilfeller, seks er knyttet til julebordet.

Tiltakene som gjelder nå

Regjeringen kom i dag med nye regionale og nasjonale tiltak. Dette er tiltakene som gjelder for Oslo og flere nabokommuner:

Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand, i blant annet butikker og på kollektivtransport.

Påbud om hjemmekontor der det er mulig.

Ikke mer enn 100 personer på private arrangementer innendørs på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester.

Krav om bordservering av alkohol.

Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder.

Ikke mer enn 600 gjester på innendørs arrangement uten faste tilviste plasser.

Kommuner som får nye koronaregler: Ekspandér faktaboks Oslo

Asker

Bærum

Grue

Kongsvinger

Nord-Odal

Sør-Odal

Eidskog

Hurdal

Nannestad

Ullensaker

Gjerdrum

Nes

Lørenskog

Lillestrøm

Rælingen

Aurskog-Høland

Enebakk

Nordre Follo

Ås

Nesodden

Frogn

Tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til fredag, og varer i 14 dager.

Tredje vaksinedose

Noen bydeler i Oslo er allerede ferdig med å vaksinere de over 65 år med tredje dose.

Denne uken kan også de som har kapasitet starte vaksinering av de mellom 18 og 64 år, som er i risikogruppen.

– I noen bydeler vil det være mulig å starte vaksinering av de mellom 45 og 64 år allerede før jul, sier Raymond Johansen.

Kan overbelaste helsetjenesten

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mener helsetjenesten kan bli overbelastet av omikron. Selv dersom varianten ikke gir økt sykdomsgrad.

Det skriver helsemyndighetene i sitt faglige grunnlag til regjeringen.

Siden mandag har Oslo universitetssykehus hver dag screenet 600 til 800 tester for omikron. De har funnet flere sannsynlige tilfeller, skriver Dagbladet.

Varianten er trolig mer smittsom og vil spre seg raskere. Samtidig er det tegn på at vaksinen ikke beskytter like godt.