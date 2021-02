Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Selv med svært strenge tiltak, stiger smitten i Oslo.

Mange av de strenge tiltakene vil fortsette. Men det blir noen lettelser fra og med i morgen:

Gjenåpner for trening og organiserte fritidsaktiviteter for ungdom.

Tillater organisert aktivitet og trening for voksne utendørs i grupper på maks 10 personer.

Denne uken ble det også innført gult nivå på videregående skole. Samtidig får universitetene åpne lesesaler og biblioteker.

Alle andre tiltak fortsetter. Som begrensningene for kjøpesentre og forbud mot å servere alkohol på utesteder.

– Åpner vi for mye for fort vil konsekvensene fort bli veldig, veldig alvorlig, sier Raymond Johansen.

Oslo kommune har hatt sosial nedstenging siden 9. november. Nå videreføres de fleste tiltakene, med noen få lettelser. Foto: Erik Johansen / NTB Foto: Erik Johansen / NTB

Regerer på stengte kjøpesentre

Virke og NHO er skuffet over at det fortsatt vil være begrensninger for kjøpesentrene.

− Det er uforståelig at mange butikker på kjøpesenter fortsatt må holde stengt, sier Ivar Horneland Kristensen.

Han er administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

NHO Service og Handel er svært overrasket over de videre tiltakene.

– Heller strengt enn stengt, er en bedre politikk, sier Linda Vist.

Hun er direktør for handel i NHO Service og Handel. Vist påpeker at omsetningen har økt i nabokommunene som har hatt åpent.

Mange butikker på kjøpesentre må fortsatt holde stengt. Virke og NHO reagerer på at de strenge reglene videreføres. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Smitteøkning i Oslo

Onsdag er det registrert 98 nye tilfeller.

I løpet av uke 6 ble det registrert 490 nye smittede. Det er en økning fra uken før.

Flest unge voksne i 20-årsalderen blir smittet. Men det har vært størst økning blant folk i alderen 40 til 49 år.

Bydel Stovner har hatt høyest smittetrykk gjennom pandemien. Bydel Nordre Aker lavest.

Tirsdag var det bekreftet totalt 279 tilfeller av den engelske varianten av viruset. Samtidig totalt 14 bekreftede tilfeller av mutasjonen fra Sør-Afrika.

Nye smittede i Oslo de siste ukene Uke Antall nye smittede 1 1113 2 826 3 676 4 577 5 409 6 490

Den siste tiden har det vært flere utbrudd Oslo.

På Nordseter skole er det mistanke om mutert virus etter at flere har testet positivt.

Også ved Margarinfabrikken barnehage frykter de utbrudd av mutantvirus. Barnehagen har stengt ut uken.

Ved hjemmetjenesten i bydel Sagene er flere ansatte smittet.

Krever ny vaksinestrategi

Oslo og 64 andre kommuner på Østlandet har gått sammen i et opprop og krever skjevfordeling av vaksiner.

De mener vaksiner bør prioriteres til områder med høyt smittepress.