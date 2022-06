Rauand er homofil og muslim: – Verden vi har prøvd å finne vår plass i har rast under oss

– Det har vært de rareste timene av livet mitt, sier Rauand Ismail om tiden etter skytingen.

MDG-politikeren sliter med å holde tårene tilbake når han snakker med NRK om skytingen i Oslo natt til lørdag.

To personer ble drept utenfor utestedet «Per på Hjørnet» i Oslo, før skytteren gikk videre og begynte å skyte på personer inne på og utenfor London Pub. Puben har vært et kjent samlingssted for skeive i Oslo helt siden 1979.

– Verden har rast

Totalt 21 personer ble skadd. Dem tenker Ismail mye på.

Han er selv skeiv, og nå er verden – og Oslo – ikke lenger den samme.

– Verden som vi har prøvd å balansere på, og å finne vår plass i, det er som den har rast under oss, sier han.

Han var ikke selv på London under skytinga, men var i flere timer redd for at noen han kjente kunne være skutt.

– Å lure på om vennene dine lever i ett minutt, en time, to timer, er noe av det verste man kan utsettes for.

Les også: Dørvakten Saman hjalp flere skadde: – En kom for å drepe, en annen kom for å redde

Skeiv og muslim

Skytteren Zaniar Matapour er norskiraner, og politiet etterforsker om motivet kan være et islamistisk angrep retta mot skeive.

For mange skeive muslimer gjør det ekstra vondt. Og Ismail har noe han vil si:

– Det er så viktig at det ikke er muslimhat og rasisme som blir responsen fra oss som samfunn.

Dette intervjuet ble spilt inn før skytingen i Oslo. Rauand Ismail forteller om hvordan det er å være skeiv i dag. Du trenger javascript for å se video. Dette intervjuet ble spilt inn før skytingen i Oslo. Rauand Ismail forteller om hvordan det er å være skeiv i dag.

Det skeive minoritetsmiljøet har støtta hverandre, og organisasjonene Salaam og Skeiv Verden var raskt ute med å opprette hjelpetilbud for de som trengte det, ifølge Ismail.

Han er rørt over dem, over Fri og Oslo pride som har leda miljøet gjennom krisen de er i. Og av medborgere:

– Folk som har åpna bakgårdene sine, hjemmene sine og armene sine for de som trenger en klem. Det er den trygge favnen vi har, det er det vi har å gå til, det som får oss til å føle oss trygge, sier han.

SORGLØSE DAGER: Dette bildet tok NRK i februar. Under fem måneder senere er det sorg som preger Rauand Ismail. Foto: NRK

Må gå i forsvarsposisjon

– Vi er i dyp sorg. Dette er en tragedie.

Det sier assisterende generalsekretær i den frivillige organisasjonen Salam, Thee-Yezen Al-Obaide, til NRK. Organisasjonen arbeider med å skape et trygt miljø for skeive muslimer i Norge.

Les også: Petter satt ved siden av kameraten som ble drept i masseskytingen

Det har vært en helg med tunge inntrykk hos Salam. Etter hendelsen natt til lørdag har de fått flere henvendelser.

– Vi ble vekt på natta og håndterte situasjonen med en gang, sier Al-Obaide.

Lørdag hadde de åpent hus i lokalene deres på Grønland, der alle som ønsket å snakke med noen kunne komme innom.

– Det er ikke annet man kan gjøre enn å tilby et trygt sted å være, forklarer Al-Obaide.

Thee-Yezen Al-Obaide synes det er leit at muslimer må gå i forsvarsposisjon etter skytehendelsen i Oslo. Foto: Nadir Alam

Al-Obaide kjenner på en ekstra sorg da han ser islamofobiske kommentarer på sosiale medier.

– De drar alle under samme kam, og det håper jeg at slutter nå. Flere av oss kjenner at vi blir dyttet tilbake i skapet, som både skeive og muslimer. Da kjenner vi ekstra på hvor viktig kampen er, sier den assisterende generalsekretæren.

Al Obaide sine tanker går tilbake til 2016, da afghansk-amerikanske Omar Mateen gikk til angrep mot en nattklubb i Orlando i Florida og 49 mennesker mistet livet.

– Da opplevde vi det samme, at vi måtte gå i forsvarsposisjon. At det ikke har endra seg siden 2016 er utrolig trist, avslutter han.

Les også: Inviterer til regnbogemarkering framfor rådhuset

Større enn bursdag

Ismail hadde gleda seg til lørdagens prideparade, det han kaller den beste dagen i året, og «viktigere enn bursdag».

De skulle markere et lovforslag om å forby konverteringsterapi, og at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge.

– At noe så fint ble til noe så grusomt, det er tungt. Veldig, veldig tungt, sier Ismail.

Hvordan samfunnet viser hensyn og kjærlighet er avgjørende for tiden fremover, mener han.

– Det er ingen respons som er irrasjonell akkurat nå. Og ingen følelser som er det. Vi føler det vi føler, og de følelsene må vi få lov til å ha, avslutter Ismail.

Islamsk Råd Norge fordømmer

Mandag gikk Islamsk Råd Norge (IRN) ut med en pressemelding, der de fordømmer masseskytingen. Gjerningspersonens handling er fullstendig i strid med islamsk lære, mener organisasjonen.

– Som paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn fordømmer IRN angrepet på det sterkeste og tar totalavstand fra drap på uskyldige menneskeliv, skriver IRN.

I meldingen skriver IRN at de tar sterkt avstand fra homohat, og står sammen med resten av befolkningen i sorgen.

– Islam tillater ikke å ta livet av uskyldige mennesker – om de så er homofile eller heterofile. Gjerningspersonens handling har ingen rot i islam og er fullstendig i strid med islamsk lære.