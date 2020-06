Se for deg at du plutselig står i en situasjon der du trenger hjelp av ambulansen. Noen er skadet, men situasjonen er uoversiktlig og du vet ikke hva som feiler personen. Du ringer nødnummeret 113. De begynner å stille spørsmål, men du vet ikke hva du skal svare.

Dette er et kjent problem for dem som arbeider på 113- og legevaktsentralen.

AVGJØRENDE: Generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener en videoløsning redder liv. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Tidlig og riktig varsling er helt avgjørende for å kunne yte riktig respons, sier Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

De har utviklet en ny teknisk løsning for å kunne gi nettopp det, i samarbeid med Helsedirektoratet. Med den nye videoløsningen får AMK med egne øyne se hva som har skjedd, og de kan lettere gjøre en riktig vurdering. Det kan redde liv, mener Lossius.

Fikk rask hjelp

Det er 17. mai og Kjellaug Jæger er på vei inn i leiligheten sin. Da hun skal trå over dørstokken snubler hun og ramler brått over ende. Datteren Siren Jæger er heldigvis i nærheten og finner moren sin liggende på gulvmatten, med den ene foten vridd i feil vinkel.

– Jeg ringer 113 og forklarer etter beste evne hva som har skjedd. Da spør hun på sentralen om hun kan få tilgang til mobilkameraet mitt, forteller Siren.

TAKKNEMLIG: Kjellaug Jæger (til venstre) tror videoløsningen har gjort at hun kjappere har kommet seg på beina igjen etter ulykken. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Den ansatte på AMK-sentralen sender Siren en link som tekstmelding. Hun blir bedt om å samtykke og plutselig har operatøren på 113-sentralen kontroll over kameraet på Sirens mobil. Den ansatte ber Siren filme moren.

SAMTYKKE: Slik så linken fra AMK ut. Ved å trykke på den ga Siren operatøren på 113 sentralen tilgang til mobilkamera sitt. Foto: Per Håkon Solberg

– Jeg fikk støtte og mamma fikk spisset hjelp. Helsepersonellet så med egne øyne at dette hastet og at mamma ikke skulle til legevakten, men rett på Haukeland.

Kjellaug selv er svært fornøyd med den raske hjelpen hun fikk og at helsepersonellet så at hun trengte umiddelbar hjelp.

– Jeg har nesten ikke ord for hvor takknemlig jeg er over at jeg slapp å vente lenge, sier Kjellaug.

Stor tro på løsningen

I løpet av få uker med testing i blant annet Oslo og Bergen har videoløsningen allerede vært med på å redde liv. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har store forhåpninger om at mange liv kan reddes med denne teknologien.

– Dette er en unik løsning, en revolusjon for personalet på 113 sentralen, sier Høie.

FÅR TESTE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie får teste å snakke med AMK via videofunksjonen. Her er det en dukke som «trenger hjelp». Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Til høsten skal tjenesten gjøres tilgjengelig for resten av landet og målet er at landets 16 medisinske nødsentraler og 100 legevaktsentraler kan ta i bruk løsningen i løpet av året.