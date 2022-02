Hytteeier forbanna etter skatteøkning på 440 prosent

– Jeg ønsker ikke å selge familiehytta på min vakt, sier Morten Kristiansen.

Hytta ligger idyllisk til i sjøkanten på Kråkerøy. Hytteeieren ble sjokkert da han leste et brev fra kommunen.

Fredrikstad kommune har nemlig beregnet eiendomsskatten for eiere av hus og hytter på nytt.

Tallet som stod i brevet tok Kristiansen på senga.

– Det er grovt mot en helt vanlig arbeidskar, sier Kristiansen.

I dag betaler han 3400 kroner i skatt. Nå pålegger kommunen ham å betale 18.369 kroner.

Det er en økning på 440 prosent over natten.

– Hvor mye den er verdt betyr ingenting for meg. Jeg vil gjerne overlevere hytta i bedre stand til neste generasjon, sier 49-åringen som jobber som lærer.

Hva er eiendomsskatt? Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 321 kommuner i Norge har eiendomsskatt. Det er en skatt som hver enkelt kommune kan velge å innføre. Skatten betales stort sett sammen med kommunale avgifter, fire ganger i året. Hvor mye eiendomsskatt som skal betales avhenger av flere ting. Type bolig

Størrelse på boligen

Byggeår

Beliggenhet Eiendomsskattloven sier at boliger i en kommune skal prissettes hvert 10. år. Loven sier at skatten skal ligge mellom 1 og 7 promille av verdien på boligen. For hus og hytter kan det ikke være høyere enn fire promille. En promille betyr tusendel.

Sjokkerte hytteeiere

Også boligeier Solfrid Dahle ble overrasket over økningen i eiendomsskatten i Fredrikstad.

– Jeg ble veldig sjokkert. Jeg hadde forventet en økning på 30 prosent. Men nå har den i stedet økt med 150 prosent. Vi må betale skatt fordi vi eier noe, sier Dahle.

Samtidig som kommunnen taksterte huset hennes, hadde hun en privat megler på besøk. Spriket mellom dem var på to millioner kroner.

Morten Kristiansen ble sjokkert over den årlige eiendomsskatten han nå må betale. Foto: Morten A. Kristiansen

Ifølge eiendomsskatteloven skal boliger i kommunen takseres hvert tiende år. Det har gitt konsekvenser i kroner og øre for folk i byen.

– Det er dramatisk fordi alt stiger akkurat nå. Strømprisene, bensinprisene, økt rente etter hvert og økte kommunale avgifter. Alle ting ligger oppå hverandre nå, sier kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund, Carsten Pihl.

Kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund. Foto: Christiane Y. Vibe

I fjor var det boligeiere i Trøndelag som var i harnisk, og for to år siden gjaldt det Hamar.

Pihl ber Fredrikstad kommune sette ned promillegrensen på eiendomsskatten for å møte folk i en krevende tid.

– Kommunene sier at folk ikke skal få mer å betale, men vi ser likevel at det skjer. Det er fordi promillen er for høy.

– Viktige penger for kommunen

Fredrikstad kommune forstår at hytteeierne er frustrerte. De vil vente med å revurdere økningen til de har fått inn de litt over 300 planlagte millionene i skatt.

– Jeg skjønner at det er krevende, men hvis man tror at taksten som er satt er feil, så vil jeg oppfordre til at de klager, sier varaordfører i kommunen, Atle Ottesen (Ap) til NRK.

Ottesen forsvarer takstnivået fordi arbeidet er gjort av «profesjonelle folk».

Morten Kristiansen må betale 440 prosent mer i eiendomsskatt dette kalenderåret. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

– Det er med eiendomsskatten vi driver skoler, barnehager og sykehjem, så dette er viktige penger for kommunen, sier Ottesen.

Morten Kristiansen frykter store konsekvenser for hytta som har gått i arv i flere generasjoner.

– Jeg er oppriktig bekymret for neste generasjon, hvis jeg må selge hytta ut av familien. Det ønsker jeg ikke. Det gjør meg sint, sier Kristiansen.