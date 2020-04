Rånetreffet skal ha startet på Furuset i Oslo og fortsatte på Ingierstrand i Nordre Follo. Da de samlet seg ved Skedsmohallen i Lillestrøm, var det opp mot 500 biler der, ifølge Øst politidistrikt.

Støy, grisekjøring og klager fra naboene fikk politiet til å gripe inn. I tillegg gikk mange ut av bilene sine og forholdt seg ikke til helsemyndighetenes råd for å begrense koronasmitte.

– Rånere må forholde seg til smittevernloven de også, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas.

Aas påpeker at det var flere enn en person i hver bil, og anslår at det var rundt 1000 mennesker ved Skedsmohallen. Etter at politiet viste bort biler fra området, fortsatte rånerne til Hellerudsletta, der de også ble jaget vekk.

HELLERUDSLETTA: Politiet brukte smittevernloven, veitrafikkloven og ordensforstyrrelse som begrunnelse for å bryte opp bilmiljøet som samlet seg. Foto: Tipser

Kjeder seg

Sonja Brandtzæg fra Drammen var med på rånetreffene i går. Hun synes det gikk ganske rolig for seg. Men hun innrømmer at smittevernet ved Skedsmohallen ikke var helt etter boka.

– Jeg og vennene mine prøvde å overholde reglene. Vi kom i fem biler fra Asker og Drammen. Men jeg så at det sto folk i større grupper sammen, sier Brandtzæg.

DÅRLIG SMITTEVERN: Sonja Brandtzæg sier at ikke alle klarte å opprettholde smittevernet da bilinteresserte samlet seg natt til søndag. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Hun tror mange begynner å bli rastløse og kjede seg nå.

– Folk handler jo på senteret og er ute og drikker. Vi som er bilinteresserte er ikke så annerledes enn andre som kjeder seg, sier hun.

Brandtzæg skjønner at naboer reagerer på støyen som rånetreffene fører med seg.

– Det er mye lyd, store anlegg og det blir en del herjing.

Brandtzæg har tidligere tatt til orde for at rånerne burde få egne baner med muligheter til å utagere.

– Det er ikke noen steder der det er greit for oss å være. Da blir det til at vi drar fra sted til sted