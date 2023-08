– Tingretten og politiet sier de ønsker å sette et eksempel. Jeg synes det blir for dumt å gjøre et eksempel ut av en 20-åring, som ikke er dømt tidligere for noe som dette. Han gjøres til syndebukken for et helt miljø. Det blir for voldsomt.

Det sier Sonja Brandtzæg (27) til NRK. Hun har vært en del av rånemiljøet i Drammen siden hun var 13 år gammel, og i 2019 var hun med i NRK-serien «Sjette gir».

Det Brandtzæg reagerer på er dommen fra Asker, Bærum og Ringerike tingrett som skriver at politiet kan inndra bilen til 20-åringen fra Bærum som kappkjørte på E18 i Lierbakkene 9. juni i år.

20-åringen ble også dømt til 60 dagers ubetinget fengsel og tap av førerkortet i 38 måneder.

Bildet fra bilen til UP viser hvordan biler sperrer E18 i forkant av en kappkjøring fra Lier mot Drammen. Foto: Politiet

– Ja, gi han fengselsdommen, gi han boten og ta førerkortet. Helt greit. Men ikke sett han igjen som gjeldsslave etterpå. For det blir resultatet av dette, sier Brandtzæg og legger til:

– Vi må kunne guide disse unge menneskene litt på riktig vei. Dette er et stort miljø vi ikke ser. Det blusser opp ekstremt når man gjør dette.

Brandtzæg har tidligere fortalt at hun frykter den organiserte kappkjøringen skal ødelegge for flere års arbeid rånerne har lagt ned for å bli «godtatt». Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Anker dommen på grunn av inndragningen

Mannens forsvarer, Tom-Daniel Karlstad, skrev i en SMS til NRK rett etter at dommen ble kjent at de anker.

– Som han opplyste i retten, så er han klar for å ta sin straff for forholdet, og anken gjelder kun inndragningsspørsmålet da man mener vilkårene for slik inndragning i denne saken ikke er oppfylt. Inndragning kan ikke gjøres ene og alene for å sende signaler ut til et miljø, vilkårene må vurderes konkret i den saken man behandler, skrev Karlstad.

Kappkjøringen på E18 endte med at en av bilene stakk fra stedet. Politijakten, som foregikk i over 200 km/t, endte på et jorde i Sande i Vestfold og Telemark. Foto: Politiet

Politiet sa tirsdag at de håper dette sender et kraftig signal til de som tenker på å kjøre på en slik måte.

– Her snakker vi en sak hvor man sperrer E18, har kappkjøring og stikker av fra politiet med en gjennomsnittsfart på 211 km/t over en svært lang strekning. Det er hasardiøs kjøring. Vi vet det ikke er første gang det er kappkjøring – og den sporten vil vi til livs, sa politifullmektig ved Sørøst politidistrikt, Haldis Framstad Skaare.

Tror reglene vil sørge for at flere forsøker å stikke av

Brandtzæg er enig i at det er drøyt å stenge av E18 for å kappkjøre. Drammens Tidende omtalte saken først.

Til NRK sier hun at hun er veldig glad for at politiet har satt et klart skille mellom dette bilmiljøet og rånermiljøet som hun selv er en del av.

– Det er organisert idioti. Det er ingenting som gjør det han har gjort til en grei ting. Jeg prøver ikke å beskytte han, for han skal ha sin straff som alle andre. Men han skal ikke ha livet sitt ødelagt, forklarer hun.

– Men ser du at dette kan virke avskrekkende?

– Både ja og nei. Det kan nok skremme noen, men jeg tror ikke det vil skremme nok. Hvis du har gjort det disse gjorde den kvelden. Vært så egoist og overtatt en motorvei. Kjørt den idiotien, i den farta, uten å tenke noen konsekvenser. Hvorfor skal de tenke noe lenger når bilen blir dratt inn?

– Det eneste det resulterer i, er at når du ser at politiet er bak deg, så sier man «Nå tar de bilen min uansett. Hvorfor ikke bare kjøre?». Vi skaper farlige situasjoner, for folk kommer til å ville stikke av mer.

Brandtzæg har tidligere foreslått å innføre samme regler som for å ta førerkort for tung motorsykkel. At man må vente til man fyller 24 år før man kan kjøre raske biler, med 5–600 hestekrefter, vil ha en effekt mener hun.

