Ragger-brødrene nekter å fire sørstatsflagget: – Hva er galt med det?

– Dette flagget har blitt en del av kulturen. Jeg har vokst opp med det fra pappa og bror. Det har hørt med, sier Hans Petter Holberg.

Han sitter med broren Per Morten på panseret til deres 1979-modell Oldsmobile Custom Cruiser. Et panser de har malt med det omstridte sørstatsflagget.

Med denne bilen kruser de stolt gjennom gatene i bilbyen Halden.

Akkurat slik deler av bilmiljøet både her og andre steder i landet har gjort i årevis.

– Hva er galt med flagget? spør Per Morten, før han svarer selv:

– Ingen ting!

Akkurat det er mange uenige i.

Fjernet flere steder

Det røde flagget med et blått kryss og 13 stjerner ble opprinnelig brukt av sørstatene i den amerikanske borgerkrigen for 155 år siden. De kjempet for retten til å fortsette slaveriet i delstatene.

Senere har enkelte miljøer brukt flagget som et symbol på patriotisme og den amerikanske kulturarven uten nødvendigvis å ta stilling i noen rasedebatt. Deler av det norske amcar-miljøet bruker det som et symbol på frihet og uavhengighet.

Men år for år har flagget blitt mer omstridt. Særlig når voldelige rasister som Ku Klux Klan har brukt det.

Eller som da 21 år gamle Dylann Roof begikk et rasistisk motivert massedrap i en kirke i Charleston i 2015. Han ble avbildet med flagget, og det førte til at delstatsforsamlingen i Columbia besluttet å fjerne flagget på alle offentlige steder. Samtidig uttalte kjøpesenterkjeden Walmart at de ikke lenger skulle selge noen produkter med dette symbolet.

Denne våren har rasismedemonstrasjonene i USA igjen ført til debatt rundt flaggbruken. Tidligere i sommer fjernet Mississippi symbolet fra delstatens flagg etter 126 år, og bilsport-serien NASCAR forbød flagget på sine arrangementer.

Det førte til nye protester.

Det førte til protester da NASCAR forbød sørstatsflagget på alle deres arrangementer. Foto: Marvin Gentry / Reuters

– Enten ignorant eller rasist

Det var dette som fikk journalist og samfunnsdebattant Tom Skjeklesæther til å ta til orde i lokalavisa for at bilmiljøet i Halden burde kvitte seg med flagget for godt. Han har fått med seg byens ordfører til å si det samme.

Tom Skjeklesæther mener flagget bør fires for godt. Foto: Petter Larsson / NRK

– Mange tenker at det bare er et rebellflagg og en måten å vise fingeren til samfunnet på. Men om man bruker det i 2020, så velger man enten å bli oppfattet som ignorant eller rasist. Og begge deler er strengt tatt ikke noe å hige etter, sier han.

Han er redd både for at det er dårlig reklame for byen å bli assosiert med et slikt symbol, og at folk kan bli støtt. Han mener nemlig at flaggbruken er så utbredt i hjembyen at han knapt kan gå en tur gjennom byen uten å se det.

– I dag vet de fleste at det representerer noe mørkere enn rock´n roll og gamle amerikanske biler. Derfor er det dessverre ikke greit, sier han.

– Vi er ikke rasister

Det er derimot de to ragger-brødrene Holberg langt fra enige i. De forstår ikke at noen skal kunne bli støtt av å se flagget.

– Vi er ikke rasister. Hadde vi vært det og vi hadde fløyet rundt med flagget, så hadde jeg skjønt at temaet kom opp. Men det er mange, også eldre folk, som går med dette og har det i bilene, sier Hans Petter.

– Forstår dere at noen blir lei seg?

– Nei. Tenk hvor mye man må fjerne i verden hvis man skal fjerne alt noen blir provosert av. Skal man fjerne alt, så må man legge ned verden, sier han.

– Hva skal til for at dere slutter med dette?

– Det skjer ikke. Vi går ikke rundt og er rasister fordi vi bruker flagget. Det er bare et symbol for raggermiljøet, sier han.