– Det er helt sjokkerende at vi som har vært der lengst, jeg for eksempel, nesten 30 år, har gått der fra tidlig om morgenen til seint om kvelden, seks dager i uken. Vi skulle være de første de tar kontakt med.

Robert De Young drev restaurantene Cappucino, Baccus og Balthazar i 30 år. Når NRK forteller ham at høye radon-verdier ble oppdaget så tidlig som i 2012 blir han opprørt over at han ikke ble kalt inn til møte den gang, og heller ikke nå.

I den historiske bygningen ved domkirken på Karl Johan har Oslo kommune leid ut lokaler i mange år. I 2012 målte de høyt radonnivå der. Så ble det ikke målt på nytt før i 2019. Da var nivået blitt skyhøyt.

Likevel har kommunen bare gitt informasjon til de som leier der nå.

KIRKERISTEN: Her sitter Robert De Young utenfor Café Cappuccino i 1985. Nå skal han ringe rundt til tidligere ansatte og varsle dem om det høye radon-nivået. Noen av dem har jobbet hos ham i 20 år. Foto: Jamie Parslow Foto: Jamie Parslow

Ber ansatte kontakte lege

Nest etter røyking er radon regnet som viktigste faktor for å utvikle lungekreft.

– Vi så allerede i 2012 at det var høye verdier av radon. De var for høye da, men ikke så høye som de er nå, sier Stian Pettersen, avdelingsdirektør for eiendom i Kulturetaten.

Her kan du se radon-rapporten kommunen fikk i 2012

Kirkevergen i Oslo, Robert Wright, sier det er høyst beklagelig at de ikke har fått vite om de høye radon-nivåene før.

– De ansatte er utsatt for en stråling som ikke er innenfor det vi kan leve med, og slik har det tydeligvis vært en stund.

Kirkevergen ble overrasket over de høye nivåene da rapporten ble kjent i desember. Han sier at det var en selvfølge å stenge lokalene med en gang.

– Vi har anmodet våre ansatte om å ta kontakt med lege for å få en oppfølging, noe også kommunen har støttet oss på å gjøre.

Sammendrag av rapporten om Kirkeristen fra 2020

Full rapport om Kirkeristen 2020

Mange kjenner idyllen bak Oslo domkirke. I 2001 var det på Café Cappuccino man kunne ta en kaffe. Dette var Robert De Youngs første utested i Kirkeristen. Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: Cornelius Poppe / NTB

Ikke nye målinger mellom 2012 og 2019

På tross av at det ble målt høyt radon-nivå i 2012, ble det ikke gjort nye målinger før sju år seinere. Gradvise forandringer i grunnen har ført til mer radon, sier eiendomssjef Stian Pettersen i Kulturetaten.

– Men ble det ikke gjort nye målinger mellom 2012 og 2019?

– Meg bekjent så er det ikke det, nei.

– Men hvorfor ikke?

– Det sitter ikke jeg med et fullgodt bilde på, men det handler delvis om ressurser.

– Men det er vel ikke en svær affære å få tatt en sjekk på radon-nivået mellom 2012 og 2019?

– Nei, jeg kan se det. Men selv om radon-verdiene var for høye, så var de ikke alarmerende i et omfang som det vi ser nå.

Vigdis Tingelstad, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, skriver i en epost til NRK at det er nødvendig at en utleier undersøker radon-nivå når de skal leie ut til næringslokaler.

– Ja, jeg mener at utleier har en klar opplysningsplikt.

Også arbeidsgivere (er ansvarlige for at de ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø.

Usikker på om de vil varsle flere

Keramiker Sara Skotte har hatt ateliér i Kirkeristen siden 2013. Også hun er opprørt over at hun aldri har fått beskjed om at det ble målt høye verdier i den perioden hun flyttet inn. Foto: Adams Matkasse

Selv om Oslo kommune ikke har gjort målinger i løpet av sju år, og de dermed ikke vet når nivåene ble alarmerende, vet kommunen fortsatt ikke om de skal varsle folk som har leid lokaler hos dem tidligere.

– Vi har ikke per nå tatt kontakt med tidligere drivere i Kirkeristen. Vi har aktivt gått ut med informasjon til dagens leietakere, sier Stian Pettersen, eiendomssjef i Kulturetaten.

– Men burde dere gjøre det?

– Det må vi vurdere nærmere. Det kan hende.

Radon Foto: Øyvind Bye Skille, Lars Håkon Pedersen / NRK Ekspandér faktaboks Radon er en luktfri og helt usynlig gass som kan sive opp av bakken.

Gassen er radioaktiv og kan derfor skade kroppens celler slik at det utvikles lungekreft.

Norge og våre naboland i Skandinavia er særlig utsatt for den radioaktive gassen fordi den skapes nede i bakken der grunnen er sammensatt av bestemte bergarter. Disse bergartene er ikke er helt uvanlig i våre områder.

Statens strålevern har satt en anbefaling om at ingen hus bør ha verdier over 200 becquerel per kubikkmeter luft. Hvis det måles over 100 Bq/m 3 bør det gjøres tiltak for å redusere nivået.

bør det gjøres tiltak for å redusere nivået. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Særlig om vinteren er norske hus utsatt for høyere nivåer av radongass fordi vi varmer opp husene og lufter mindre.

Risikoen er høyest for folk som røyker, eller har vært røykere.

Det finnes flere ulike metoder for å redusere radonnivået både i nybygg og i eksisterende bygg.

Kilder: Statens strålevern og Kreftregisteret

Bygningen du ser var brannvakten i Oslo. Kjerrene som er parkert på Karl Johan var den tids brannbiler. Oslo Museum regner med at bildet er tatt mellom 1890 og 1910. Det er i disse lokalene de ansatte i Oslo domkirke har kontorer. Foto: Teknisk Museum

Dette er Kirkeristen sett fra Karl Johan på 60-tallet. – Kirkeristen er et nasjonalt kulturhistorisk ikon. Det er veldig mange mennesker i Norge som har et forhold til Kirkeristen som en del av bybildet i Oslo, Stian Pettersen i Kulturetaten. Foto: Norsk Teknisk Museum

Trikkeskinner foran Basarhallene i Kirkeristen, Oslo domkirke i bakgrunnen. Oslo Museum regner med at bildet er tatt rundt 1900-tallet. Foto: Oslo Museum / Oslo Museum

