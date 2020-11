Rådmann anmeldte seg selv etter å ha brutt karantenereglene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er ikke noe stas når øverste administrative leder i kommunen kommer i avisa på grunn av dette. Det er klart at det kan ha noe med omdømmet til kommunen å gjøre. Jeg legger meg flat for det, sier rådmann Kjell Jogerud i Marker til NRK.

Det var Smaalenenes Avis som først skrev om saken.

I helgen var han i Sverige for å ta opp en båt han har liggende der. Han mener selv at det var greit å reise over grensa, fordi han anså det som strengt nødvendig vedlikehold.

Men da han fikk trøbbel på grunn av vind, kom det to svensker til for å hjelpe ham.

– Dette var ikke noe som tok lang tid og vi var heller ikke innpå hverandre. Det var mellom en og to meter i avstand i tre til fem minutter, sier han.

Anmeldte seg selv

Ifølge rådmannen vurderte han ikke de to svenskene som nærkontakter. Men for å være sikker, bestemte han seg likevel for å ta en koronatest og forberede seg på å sitte i karantene. Han kjørte derfor innom en matbutikk i Sverige for å handle, før han tok koronatesten på lørdag.

– På søndag fikk jeg svar på testen og dro deretter på jobb på mandag. På formiddagen kontaktet jeg kommuneoverlegen, sier han.

Svaret han fikk fra kommuneoverlegen, var at han hadde karanteneplikt.

– I neste runde anmeldte jeg meg selv til politiet for mulig brudd på karantenebestemmelsen. Det gjorde jeg fordi jeg hadde vært på jobb på mandag, sier han.

Rådmannen dro over grensa i Marker for å hente opp båten i helgen. Mandag valgte han å anmelde seg selv til politiet. Foto: Ketil Kern / NRK

Ordføreren: – Alvorlig

Onsdag kveld har ordfører Theodor Bye i Marker kalt inn kommunestyret til et møte. Der skal han informere resten av den politiske ledelsen om saken.

Bye sier det er for tidlig å si om hendelsen kan få konsekvenser for rådmannen, men han sier at han ser alvorlig på saken.

– Det er all mulig grunn til å se alvorlig på dette. Det handler litt om omdømmet til kommunen. Vi som er ledere må gå foran med et godt eksempel, sier han til NRK.

Ordfører Theodor Bye i Marker har kalt inn kommunestyret til et møte om saken onsdag kveld. Foto: NRK

Jogerud er selv ikke bekymret for at hendelsen får konsekvenser for jobben hans som rådmann.

– Jeg går ikke rundt og redd i den forstand. Jeg har gjort det jeg har gjort, og jeg får ta de konsekvensene det måtte ha. Men hadde det vært sånn at jeg skulle tatt opp båten neste helg, så hadde jeg gjort ting litt annerledes, sier han.

Hevder politiet har henlagt saken

Jogerud sier at han burde ha droppet å dra i butikken i Sverige, men understreker at han heller ikke der har hatt nærkontakt med noen.

Når det gjelder anmeldelsen, sier han at han onsdag ettermiddag fikk muntlig beskjed fra politiet om at saken allerede er henlagt.

– De konstaterte at jeg hadde lagt alle kort på bordet og prøvd å sortere ut regelverket. Jeg har ikke forsøkt å unndra meg i det hele tatt, og har ikke hatt ønske om å gjøre noe annet om å gjøre det som er riktig. Så har jeg tatt et par feilskjær, sier han.

Det har foreløpig ikke lykkes NRK å få kontakt med politiet i Indre Østfold for å få bekreftet at saken er henlagt.