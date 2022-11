Fjernvarmeprisen har fulgt strømprisen til himmels: – Urimelig

– Prisen er ganske gjengs. Det er samme pris på strøm som på fjernvarme, sier Sveinung Hatlestad.

Han er styreleder i Solbakken sameie. Alle de 70 leilighetene i sameiet er koblet på fjernvarme.

Sveinung Hatlestad er styreleder i Solbakken sameie. Foto: Anders Haualand / NRK

De slipper derfor å bruke strøm til å varme opp leilighetene sine. Men fordelene er minimale, siden prisen for fjernvarmen har fulgt strømprisen til himmels.

Fjernvarmeselskapene får tildelt et konsesjonsområde av kommunen. I sitt området er de alene om å levere fjernvarme, og har derfor ingen direkte konkurrenter.

For å regulere prisen er det satt et tak på hvor mye selskapene kan ta seg betalt for fjernvarmen.

Taket er den gjeldende strømprisen.

NRK forklarer Hva er fjernvarme? Bla videre Hvor kommer det fra? Fjernvarme produseres på mange forskjellige måter. Alt fra avfallsforbrenning som leverer spillvarme, til store varmepumper. Levering til forbrukeren Varmen levers til kunden gjennom varmt vann eller damp. Det fraktes gjennom rør under bakken, til alle som er koblet på fjernvarmenettet. Varme til borettslag og sameier Som hovedregel er borettslag og sameier pliktig til å være tilknyttet fjernvarme. Kommunene har likevel mulighet til å gi unntak for denne regelen. Selv om byggene er koblet til fjernvarme, er ikke beboerne pliktig til å bruke fjernvarme. Forrige kort Neste kort

– Urimelig

Selv om strømprisen er maksprisen man kan ta for fjernvarme, er det få grunner til å holde prisen langt under. Normen har derfor vært at fjernvarmeprisen holder seg tett opp under strømprisen.

Det har ført til rekordinntekter for fjernvarmenæringen, som hadde over 6 milliarder i inntekter i 2021

– Den gevinsten går ikke til oss som forbrukere. Den går til fjernvarmeselskapet, så jeg savner den gevinsten, sier Hatlestad.

Han får støtte av Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL).

Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i Norske boligbyggelags landsforbund. Foto: NBBL

– Det er urimelig at borettslag og sameier skal betale like mye for fjernvarme som for strøm, når den høye prisen ikke er gjenspeilet i veldig høye produksjonskostnader for produsenten, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL.

Fredriksen mener fjernvarme er en god og smart måte å varme opp boliger på, men savner en bedre prisløsning.

– Da fjernvarmeprisen først ble begrenset til å følge strømprisen, var det for å beskytte forbrukeren. Nå er ikke den beskyttelsen der. Myndighetene må se på en annen måte å prissette fjernvarme, sier han.

– Ikke frikoblet energiprisene

Trygve Mellvang Tomren-Berg er daglig leder i Norsk fjernvarme, bransjeorganisasjonen for fjernvarmeprodusentene.

Han er uenig med Fredriksen i at prisen på fjernvarme ikke speiler høye produksjonskostnader.

Trygve Mellvang Tomren-Berg, daglig leder i Norsk fjernvarme. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

– Vi er ikke frikoblet energiprisene. Produserer man fjernvarme med varmepumpe, så betaler man markedspris for strøm til varmepumpa. Så må man selge for kompensert strømpris til privatboliger, sier han.

På samme vis som strømstøtte, er det satt opp en midlertidig fjernvarmestøtte for kundene. Denne støtten er ikke betalt av staten, men kommer i form av at fjernvarmeselskapene blir tvunget til å senke prisene.

Kommer ny prisløsning

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobber i disse dager med å finne en ny løsning for prising av fjernvarme.

Tomren-Berg ønsker en ny prisløsning velkommen. En som kan beskytte både kunden og produsenten.

– Det er uheldig med de høye toppene, men også de lave bunnene. Vi kunne tenkt oss at man har et tak, men også en bunn. Slik at prisene ikke går helt til topps når strømprisene er høye, men at man heller ikke går i minus når prisene er lave, sier han.

Et annet ønske er at man kan inngå fastprisavtaler, noe som ikke lar seg gjøre i dag, siden man risikerer at den avtalte prisen går over strømprisen.

Uansett vil det ta noen år før en eventuell endring trer i kraft.