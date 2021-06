– Man blir litt målløs. Over at folk blir så provoserte av et flagg at de igjen og igjen tar det ned. Jeg trodde vi hadde kommet lenger i 2021.

Rektor Britt Bøymo på Bøler skole i Oslo måtte fredag heise regnbueflagget for andre gang etter at det første ble tatt ned. Og ikke bare det, messingkrokene som skulle feste flagget var klippet over.

Men gleden varte ikke lenge. Alt en time senere var det nye flagget borte, som NRK meldte fredag.

Her er Bøler-rektor Britt Bøymo klar for å henge opp et nytt Pride-flagg i skolens flaggstang. Med nye klips - da metallfestene til flagglina ble klippet av før helga. Foto: Cristopher Isachsen Sandøy / NRK

Og i løpet av natt til lørdag forsvant også det tredje flagget som var hengt opp. Lørdag kveld ble regnbueflagg hengt opp for fjerde gang.

Skolen har nå kjøpt mange flagg, og sverger på at de skal henge opp et nytt hver gang noen tar ned det gamle. Det samme gjør Ulsrud-rektor David Dunlop.

På Ulsrud videregående skole ble flagget først revet ned - så forsøkt påtent.

«Vi har kjøpt inn 10 nye flagg, om vi trenger 10 nye flagg om 10 dagers tid så skal vi kjøpe! Denne kampen kan vi ikke tape. Denne kampen skal vi ikke tape!», siteres han på skolens Facebook-side.

– Angrep på ytringsfriheten

Fri-leder Inge Alexander Gjestvang har fått med seg Pride-sabotasjen, og reagerer sterkt.

– Det er veldig trist å se det vi nærmest kan kalle angrep på ytringsfriheten vår. Det er ikke forbudt å heise regnbueflagget, hverken for skoler, borettslag, kommuner eller andre, sier han.

Fri-leder Inge Alexander Gjestvang mener det er angrep på ytringsfriheten å fjerne Pride-flagg. Foto: Pressefoto / FRI

Han understreker at fjerning og sabotasje av slike flagg oppleves veldig sterkt for personer som tilhører LHBTQ+-minoriteter:

– Regnbueflagget er et symbol for trygghet for mange av oss skeive. Når de flaggene blir påtent eller revet ned eller klipt opp, sender det noen sterke signaler om at vi kanskje ikke er ønsket og velkommen, sier Gjestvang.

Han er spesielt opptatt av hvordan det påvirker unge som er skeive. De går fra glede over at skolen heiser regnbueflagget og viser at de ønsker at skolen skal være en trygg arena for alle - til opplevelsen av at flaggene blir ødelagt og revet ned.

Stjålet i Bergen, Enebakk og Oslo

Bøler skole er ikke det eneste stedet hvor regnbueflagget ikke har fått vaie i fred.

Ifølge Utdanningsetaten var det før helga minst fem skoler i Oslo som hadde opplevd det samme. Blant dem Kuben videregående, Ulsrud videregående og Oppsal skole.

Ytre Enebakk-rektor Ingelinn Rabenorolahy Gramstad sier de har diskutert sabotasjen av Pride-flagget og holdningene som ligger bak i klasserommet. Foto: Vegar Erstad / NRK

Og i Ytre Enebakk ble flaggstanga utsatt for sabotasje da de heiste flagget. Etter at elevene hadde stemt for at det skulle heises gjorde skolen det for første gang denne uka, skriver Romerikes Blad. Men flaggheisinga fikk såpass med reaksjoner på Facebook at de valgte å ta det ned for natten i frykt for at det skulle fjernes.

Det holdt ikke. Dagen etter var flagglinene kuttet av. «Dette var drøyt!! Tauet til å heise flagget med er i dag borte! Vi skjelver av sinne!», som skolen uttrykte selv på Facebook.

NRK har også fått tips om at et Pride-flagg er stjålet i et borettslag i Bergen. Men borettslaget ønsker ikke at vi skriver hvor dette skjedde.

Sendte busslast til Sørlandet

Den skeive aktivisten Karl-Johan Bruun-Olsen ble så provosert og lei seg over at Bøler-flagget ble revet ned at han lovet å sponse skolen med flagg hver gang det de henger opp forsvinner.

Han driver nettbutikken Pridebutikken Nordic Pride og sier det skjer sabotasje av flagg hvert år. Han får blant annet jevnlig tilbakemelding fra borettslag som flagger om at flaggene er borte.

– Jeg vet at det rives ned i borettslag, at det stjeles og kastes. Det viser hvor sterkt symbolet er fremdeles. Det har blitt et verdensomspennende symbol, og et av de sterkeste symbolene for toleranse, sier han.

Slik så det ut i Bømlo etter at aktivister hadde fylt sentrum med Pride-flagg. Det var en reaksjon på at en politiker fra Partiet De Kristne hadde anmeldt kommunen for å flagge med regnbueflagget. Foto: Marthe Karine Sønstabø Halleraker

Han har deltatt i flere aksjoner for å heise regnbueflagget - blant annet var han med på aksjonen der Bømlo sentrum ble fylt av Pride-flagg i 2019. Og han har sendt en hel busslast med flagg til Sørlandet etter at Skeive Sørlandsdager fikk flagg revet ned.

– Der marsjerte også nazistene for noen år siden, noe som ga tidenes største Pride-parade. Folk i Kristiansand mobiliserte, og det kom folk fra hele landet, sier han.

For hvis de som river ned flaggene vil ødelegge for Pride, er det lite som tyder på at det lykkes: alle skolene som har fått revet ned flagg har fått massiv støtte, flere har startet kronerulling for nytt flagg, og mange sier de selv vil heise flagget i solidaritet:

– På Bøler mobiliseres det i nabolag også nå. Så det kan godt bli mange Pride-flagg på Bøler framover, sier Bøler-rektør Bøymo.

Lov med Pride-flagg

På Facebook gir en del også uttrykk for at kun det norske flagg kan og bør heises ved skoler og andre offentlige bygg.

I fall noen skulle være i tvil: det er ikke forbud i norsk lov mot å flagge med andre flagg enn det norske, samiske eller regionale flagg.

Pride-flagget får ikke henge fritt. Og for dem som måtte lure: ja, det er tillatt for offentlige bygg å bruke andre flagg enn det norske og samiske.

Det har i lang tid vært anledning til å flagge med andre flagg ved spesielle anledninger, hvis det foregår arrangementer der. For eksempel kan en kommune heise Pride-flagget under Pride-arrangementer eller FN-flagget om de markerer FN-dagen.

Og en ny flagglov på vei gjennom i Stortinget liberaliserer dette enda mer. Et flertall har nå gått inn for at man skal kunne flagge med andre flagg selv om det ikke foregår noe spesifikt arrangement.