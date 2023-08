På torsdag fant man 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen død. Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men etter at politiet fikk den foreløpige obduksjonsrapporten, valgte de å etterforske det som drap.

Politiet jobber nå etter flere hypoteser og er på jakt etter vitner etter drapet.

Familien er i sjokk etter å ha mistet 30-åringen.

– Det som har skjedd fremstår fortsatt som helt uvirkelig. Det er fortsatt vanskelig å ta det innover seg og forstå det som har skjedd, sier stefar Ivar Borgen, talsmann for familien.

Jonas Aarseth Henriksen ble funnet i nærheten av en hytte på torsdag ettermiddag. Foto: Privat

Veldig mange har tatt kontakt med familien de siste dagene. Fra mennesker som står dem nær, men også fra mennesker de aldri har hørt om. Mennesker som kjente Henriksen godt.

– Mange sier Jonas har betydd mye for dem i deres liv. Det er så mange som minnes ham og så mange som han har betydd noe for. Det bekrefter den Jonas som vi kjenner og den personen han var for oss, sier Borgen.

Sa alltid ja

Tidligere programleder Jan Erik Larssen har jobbet mye sammen med Henriksen og han beskrev ham som en helt.

Familien forteller om en person som alltid hjalp de han kunne.

– Han sa alltid ja og strakk seg langt for å gjøre det. Om det var innenfor yrket han holdt på med eller privat så var han en person som hjalp mennesker rundt seg.

På sosiale medier har Henriksen fortalt at han skal ha vært utsatt for vold, hærverk og forsøk på brannstiftelse. I løpet av det siste året har det vært tre branner i lastebilen hans.

Drapet på Jonas (30): Politiet ber om video fra dashbord­kameraer

Politiet ser sakene i sammenheng

I juli 2021 skal noen ha kastet brannbomber mot en bobil som sto parkert utenfor bygget firmaet leide.

Så i vinter ble Henriksen overfalt grytidlig på vei til lastebilen sin. To menn banket ham så voldsomt at han ble lagt inn på sykehus.

– Jeg kan bekrefte er at han har hatt status som fornærmet i tidligere straffesaker. Det er naturlig for oss når vi skal etterforske å se på livet til fornærmede, hans nærkontakter, hans bevegelser, sier politiadvokat Tine Henriksen.

– Mener dere dette som har skjedd har sammenheng med trusler som han har fått i løpet av de siste årene?

– Vi er veldig glade for at politiet ser disse sakene i sammenheng nå. Og har all fokus på å støtte og hjelpe politiet i den grad vi kan det med å løse saken. Og politiet setter inn alle ressurser for å løse saken så fort som mulig, sier Borgen

Åpnet kirken

Søndag ettermiddag åpnet Ringerike kommune kirken for alle som hadde behov.

– Det å komme sammen er viktig. Både for å forstå og få plassert følelsene sine litt, sier Kristin Moen Saxegaard, prost i Ringerike.

Mange var på plass ved kirken rett etter åpning.

Prost Kristin Moen Saxegaard i Ringerike. Foto: Ryan Kelly / NRK

– De kommer for å vise respekt. De er triste og rysta, sier prosten.

Familien forteller at de er utrolig glade for alle som har vist sin støtte.

– Det har vært mange her i dag. Vi vil gjerne si tusen takk til de som har hjulpet oss med å arrangere dette og at alle som hadde en relasjon til Jonas har et sted å gå. Og det viser at han var en mann som hadde et stort kontaktnettverk som mange brydde seg om og han betydde mye for mange.

– En varm og flott person og vi savner han, avslutter stefaren.