Venter mye bjørkepollen i år: – Bør starte på forebyggende medisiner nå

– Det var liten spredning av bjørkepollen i fjor, og vi får sjelden to snille sesonger på rad.

Det sier seniorforsker Hallvard Ramfjord ved Norges astma- og allergiforbund.

Allergikere bør finne frem medisinen, for våren kan by på mye bjørkepollen.

– Et kraftig pollenår betyr at det er produsert mange rakler på trærne som inneholder pollen. Men det koster mye energi for plantene, sier Ramfjord.

– Hvis de produserer mye ett år, prioriterer de gjerne andre ting det neste. Derfor er det gjerne «pollen-år» annethvert år.

Forsinket på Østlandet

Nå i mars er det or og hassel som spres. På Vestlandet er pollensesongen i gang som den pleier, mens Østlandet og Trøndelag opplever mindre enn normalt.

– Det stemmer at det er mindre or og hassel nå enn det pleier å være. Det er fordi det har vært ruskete og vinterlig, noe som holder utviklingen tilbake.

Hallvard Ramfjord er seniorforsker i Norges astma- og allergiforbund. Han tror en ganske kald vår på Østlandet har bremset spredningen av or og hassel. Foto: NTNU

Trolig er en økning nært forestående, noe pollenallergikere kommer til å merke i april.

Først en litt sen oppblomstring av or og hassel, etterfulgt av salix, før bjørka melder seg i slutten av måneden. I Nord-Norge drøyer den stort sett til litt ut i mai.

– Hvis du blir eksponert for høyere pollenverdier enn du ble uka før vil du merke det. Mange allergikere har forebyggende medisiner, og bør starte på det et par uker før, sier Ramfjord.

Hvis du er allergisk og ikke har begynt på medisiner, er det altså lurt å begynne nå.

– Vanskelig å gå på skolen

En million nordmenn har pollenallergi, ifølge Norges astma- og allergiforbund. Én av dem er 12 år gamle Fabian Leander Litlekalsøy Hynne.

Han gruer seg til pollensesongen, og håper det ikke blir bjørkepollen-år.

– Det renner fra øynene, jeg får slim i halsen, det klør i ørene og jeg blir sliten. Det er vanskelig å gå på skole når det er mye pollen, sier han til NRK.

Fabian Leander Litlekalsøy Hynne er veldig plaget av pollenallergi, og synes det er vanskelig å gå på skole når det står på. Foto: Fabian Leander Litlekalsøy Hynne

I tillegg er Fabian plaget av kryssallergi, som slår inn så fort det er bjørkepollen i lufta.

– Da kan jeg hovne opp i halsen av å spise gulrot, epler, pærer, kiwi. Generelt frukt. Jeg kan få røde prikker på kroppen også.

Følg med på pollenvarselet

Fabian er såpass plaget at han håper han får plass på rikshospitalets tilbud på Geilomo på Geilo. Der kan han få frisk luft, skole og sykdomslære i kombinasjon i tre til fire uker.

– Men jeg passer på å ta øyedråper og nesespray også. Det hjelper å sove med vinduene lukket også, sier han.

Seniorforsker Hallvard Ramfjord har en klar oppfordring inn mot april.

– Sørg for å ha medisinene du trenger og følg med på pollenvarselet.