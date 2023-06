Politikontroll avdekket vektere uten vandelsattest

En omfattende kontroll av politiet i Sør-Øst, resulterte i en rekke pålegg for vaktselskapet Sølvberget Sikkerhet.

Flere vektere manglet nødvendig opplæring. Andre har blitt ansatt uten lovpålagt politiattest.

Heller ikke daglig leder i selskapet hadde nødvendig godkjenning til å drive vektervirksomhet. Les også: Kilder til NRK: Politifolk jobba svart og ulovlig i vaktselskapet til eks-politimann

Vaktselskaper har krav til vekterutdanning for sine ansatte. Fire ansatte står uten tilstrekkelig utdanning, og tre av dem er heller ikke lenger ansatt i firmaet som oppgitt, ifølge rapporten fra kontrollen.

Enhetsleder i politiet i Sør-Øst politidistrikt, Torill Sorte, kan kun kommentere på generelt grunnlag, og ikke denne konkrete saken.

– Hvis manglene er alvorlige nok, risikerer innehaver å miste retten til å drive sikkerhetsselskapet, sier Sorte til NRK.

Politifolk jobbet ulovlig som vektere

Mannen som driver Sølvberget Sikkerhet har vært politimann.

Han er tidligere anmeldt hele 23 ganger for økonomisk utroskap, sosial dumping og skatteunndragelse.

Alle anmeldelsene er henlagt.

Eks-politimannen er også under etterforskning i to straffesaker, etter at statsadvokaten i Oslo bestemte at sakene skulle gjenåpnes.

Tidligere har NRK avdekket at politifolk har jobbet ulovlig for det samme vaktselskapet.

Den daglige lederen i Sølvberget Sikkerhet jobbet i Sør-Øst politidistrikt fram til midten av 2000-tallet. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Eks-politimannen vil ikke snakke

I den nye rapporten kommer det fram at fire tidligere politibetjenter jobbet i vaktselskapet i fjor. Alle disse har fått dispensasjon fra kravet om vekterutdanning fra Politidirektoratet.

Tre av dem jobbet for vaktselskapet før de fikk dispensasjon. Dette må daglig leder nå redegjøre for.

Han skal ha visst tilbake i 2016 at han plikter å søke om dispensasjon for tidligere polititjenestemenn. Det har ikke blitt gjort.

Daglig leder av Sølvberget Sikkerhet har fått tre ukers frist til å etterkomme påleggene. Der må han blant annet redegjøre for manglende vekterutdanning eller en ny godkjenning av vekterutdanning for sine ansatte.

Dersom dette ikke blir dokumentert innen fristen kan de aktuelle ansatte ikke lenger jobbe for selskapet.

NRK har vært i kontakt med daglig leder i Sølvberget Sikkerhet. Han vil ikke kommentere saken.