Politiker fikk 117.000 kr for å ansette ny sjef

Siden i sommer har tre utvalg vært i sving med å finne nye toppsjefer til Akershus, Østfold og Buskerud, som skal gjenoppstå som fylker.

Over tretti møter har vært avholdt.

Særlig ansettelsesutvalget i Buskerud har møttes hyppig.

For siden juni har utvalget hatt 16 møter.

Noe som betyr en stor slump med penger til flere av politikerne som var involvert. Han som får aller mest er helt enig.

– Ja, jeg synes at det er forferdelig mye. Det er veldig, veldig mye, sier Tore Opdal Hansen, som er nestleder i Høyres fylkestingsgruppe i Viken.

Tidligere ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen (H), har ledet ansettelsesprosessen av ny toppsjef i Buskerud. Foto: Ragnar Gullseth Berge / NRK

Store beløp ekstra

Den tidligere Drammen-ordføreren var møteleder i ansettelsesutvalget og får av den grunn dobbel godtgjøring. Betalingen blir dermed 7.300 kroner per møte.

Så etter 16 møter har fylkespolitikeren krav på 117.000 kroner på toppen av millioninntekten han allerede har.

I utvalget hadde Opdal Hansen med seg Bjørn Tore Ødegården (Ap) og Christina Mørkve (H), som hver får småpene 58.000 kroner for innsatsen.

Opdal Hansen avviser at penger har vært noe motiv.

– Vi har ikke hatt godtgjøring i tankene i hele tatt. Det vi har tenkt på har vært å gjøre en god og grundig jobb, sier han.

Han peker også på at fylkestinget først nylig bestemte at Vikens møtesatser skulle gjelde for disse møtene.

For øvrig var det Jan Sivert Jøsendal som ble valgt til framtidig toppsjef i Buskerud.

– Helt sykt

Av en oversikt som NRK har fått fra Viken fylkeskommune går det fram at over halvparten av møtene var videomøter, og var satt opp med en lengde på én time (se egen oversikt).

Møter i Ansettelsesutvalget i Buskerud Ekspandér faktaboks 2. juni: 1000-1100: Felles oppstartsmøte med Ak. og Østf. (teams) 16. juni: 0930 -1130 Oppstartsmøte AU Buskerud (Drammen) 27. juni: 0800 - 0900 Planleggingsmøte AU Buskerud (teams) 12. aug: 0930 - 1130 Gjennomgang search-kandidater (teams) 18. aug: 1400 - 2000 Kartleggingssamtaler med 4 kandidater (Oslo) 19. aug: 1230 - 1700 Kartleggingssamtaler med 4 kandidater (Oslo) 21. aug: 1900 - 2000 Planleggingsmøte for videre prosess (teams) 24. aug: 1700 – 1830 Forberedelse til møter med kandidater (teams) 26. aug: 0830 - 1800 Intervjuer med 2 kandidater (Oslo) 29. aug: 1700 - 2000 Intervjuer med 2 kandidater (Oslo) 06. sept: 1200 - 1900 2. gangs intervjuer med 3 kandidater (Oslo) 07. sept: 0800 - 1000 Oppsummeringsmøte (teams) 08. sept: 1600 - 1700 Ekstraordinært møte (teams) 09. sept: 1100 - 1300 Gjennomgang etter referansesjekk (teams) 09. sept: 1545 - 1630 Status etter referansesjekk (teams) 11. sept: 1300 - 1400 Gjennomgang av betingelser (teams) 12. sept: 1530 -1630 Innhold politisk sak mm (teams) Kilde: Fylkesrådet i Viken

– Altså en timelønn på over 7000 kroner for en folkevalgt. Det er jo sykt, sier nestlederen for kommunalkomiteen på Stortinget Helge Andre Njåstad (Frp).

– Dette er vel over det dobbelte av hva advokater har.

Syrlig legger han til:

Det er nesten bare Haaland i Manchester City som tjener bedre enn fylkespolitikere om dagen. Helge Andre Njåstad (Frp)

Stortingspolitikeren har allerede irritert seg over det han mener er alt for rause lønninger i Viken.

Han syntes det var forkastelig da NRK kunne melde at alle politikerne skulle ha ekstra betalt for å sitte i utvalgene som ble opprettet for planlegge oppløsningen av Viken.

Etter oppslaget snudde politikerne og trakk tilbake betalingen til fylkets heltidspolitikere.

I Viken er det ingen grenser for hvor korte møter kan være og likevel kvalifisere til fullt møtehonorar til deltagerne, noe NRK allerede har belyst i en annen sak.

Ellen Christine Christiansen blir ny fylkesdirektør i Akershus. Lenger ned i saken får du svar på hvor mange møter politikerne brukte på å ansette henne. Foto: Hallvard Mørk Tvete / Viken fylkeskommune

Deltidspolitikerne tjener mest

I ansettelsesutvalgene satt det også representanter fra fylkesrådet.

Disse er definert som heltidspolitikere og kan ikke få møtegodtgjøring på toppen. Lønna deres er på 972.000 kroner, mens fylkesrådslederen får 1,2 millioner i året.

Paradoksalt nok er det deltidspolitikerne, som Tore Opdal Hansen, som er de best betalte i Viken.

Ved å kombinere ulike verv og stillinger i fylke og kommune har noen av dem lønninger som overstiger politikerne rundt kongens bord.

Også dyrt i Østfold

Også i Østfold ble valget av sjef en tidkrevende prosess.

Først etter 10 møter hadde ansettelsesutvalget falt ned på en kandidat.

Det betyr over 70.000 kroner ekstra til Ap-politikeren Cecilie Agnalt (Ap), som ledet prosessen der.

I Akershus klarte de seg med fem møter.

Ansettelsesutvalget i Akershus var ledet av Bærum-politikeren Anette Solli (H). Ettersom hun er gruppeleder med fast lønn får hun ikke betalt ekstra for å delta på møter. En gruppeleder får rundt 850.000 kroner i året.

Men som vi tidligere har fortalt, har Høyre i det stille hevet lønna til flere av sine fylkespolitikere, deriblant Solli: