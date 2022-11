Politijakt avsluttet etter voldshendelse

Politiet søker etter flere gjerningspersoner som skal ha utøvd vold mot trolig tre personer, melder Oslo politidistrikt.

Hendelsen skal ha skjedd på Helsfyr i Oslo.

Politiet har kontakt med fornærmede, som er i slutten av tenårene. Det er muligens benyttet betong og kjetting.

– Det var initielt snakk om tre fornærmede. Per nå har vi en fornærmet og en person som har vært sammen med fornærmede. Vedkommende som var sammen med fornærmede er ikke fysisk skadet, sier operasjonsleder Line Skott til NRK.

Personen som er utsatt for volden er tilsett av helsepersonell og kjørt til legevakten for undersøkelser. Vedkommende skal ha skadet foten da han prøvde å løpe fra gjerningspersonene.

Politiet har så langt ikke oversikt over hvem som er gjerningspersonene utover at det skal være en guttegjeng på fem-seks personer. Alt politiet har å gå etter så langt er at de skal ha vært mørkkledde.

I en oppdatering klokken 18.50 melder politiet at søket etter gjerningsmennene er avsluttet. Saken vil bli videre etterforsket.

– Dette har skjedd utenfor en Kiwi-butikk. Vi vil derfor sikre kameraovervåkning, men det vil ikke skje før morgendagen, sier operasjonsleder Skott.

Politiet har opplysninger som tyder på at fornærmede og gjerningspersonene kjente til hverandre.