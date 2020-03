Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi merker at det er mindre trafikk, men også at enkelte tråkker veldig hardt på gassen. Vi tar ikke flere råkjørere, men tilfellene vi ser er enda grovere enn ellers, sier UP-leder Steven Hasseldal til NRK.

De siste fire dagene har politiet tatt førerkortet fra minst 25 bilister over hele landet, viser en telling NRK har gjort på politidistriktenes Twitter-kontoer. De samme dagene har minst 30 personer uten gyldig førerkort blitt stanset i trafikken.

Et av de groveste tilfellene skjedde torsdag kveld, da en mann i 20-årene lå 80 kilometer i timen over fartsgrensen i Hovengatunnelen i Porsgrunn. I 60-sonen ble mannen målt til 140 km/t.

Ifølge politiet fremsto mannen som ruspåvirket og han hadde heller ikke gyldig førerkort.

UP-sjef Steven Hasseldal sier at politiet har stanset mange som kjører langt over fartsgrensene de siste dagene. Foto: Vilde Elgaaen/NRK

Bilist: – Tenk på andre enn deg selv

På grunn av koronasituasjonen har deler av mannskapet til UP fått andre arbeidsoppgaver i politiet. Det gjør at de får gjennomført færre trafikkontroller enn vanlig.

– Vi vet at det er en klar sammenheng mellom folks følelse av å bli kontrollert og kjøreadferden deres. Hvis man tror at det er få kontroller, så øker faren for at folk kjører fort eller i ruset tilstand. Det kan dessverre resultere i flere ulykker, sier Hasseldal.

Bilist Jan Liverød ber folk som kjører langt over fartsgrensene om å roe ned farten. Foto: Birger Kjølberg/NRK

I Rygge har bilist Jan Liverød lagt godt merke til at det er mindre trafikk, og dermed bedre plass på veiene. Han kommer med en klar oppfordring til de som vil utnytte det til å trykke ekstra hardt på gasspedalen.

– Selv jeg har skjønt at jeg må holde kjeft og gjøre som jeg får beskjed om nå. Da synes jeg at disse snørrungene med tung gassfot skal gjøre det samme. Dette er tiden for å tenke litt lengre enn bare på seg selv, sier han.

– Bekymringsfullt

Flere politidistrikter har de siste dagene meldt om grove fartsovertredelser, kjøring i ruset tilstand eller bilister uten gyldig førerkort.

I flere av eksemplene har bilistene holdt hastigheter på godt over 50 kilometer i timen over fartsgrensen:

64 km/t for fort: Fredag kveld ble en bilist fratatt førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km/t i 80-sonen på E16 ved Maura.

Fredag kveld ble en bilist fratatt førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km/t i 80-sonen på E16 ved Maura. 63 km/t for fort: To bilister mistet førerkortet etter å ha kjørt i 163 km/t i 100-sone på E18 i Lillesand.

To bilister mistet førerkortet etter å ha kjørt i 163 km/t i 100-sone på E18 i Lillesand. 63 km/t for fort: Én bilist fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km/t i 70- sonen ved Frodeåstunnelen i Tønsberg.

Én bilist fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 133 km/t i 70- sonen ved Frodeåstunnelen i Tønsberg. 61 km/t for fort: På riksvei 35 i Vikersund ble en bilist fratatt førerkortet etter å ha blitt målt til 141 km/t i 80-sonen.

På riksvei 35 i Vikersund ble en bilist fratatt førerkortet etter å ha blitt målt til 141 km/t i 80-sonen. 59 km/t for fort: I Bardu i Troms ble en 18-åring anmeldt og fratatt førerkortet for å ha kjørt i 149 km/t i 90-sonen på E6.

I Bardu i Troms ble en 18-åring anmeldt og fratatt førerkortet for å ha kjørt i 149 km/t i 90-sonen på E6. 59 km/t for fort: En mann i 20 årene fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt i 159 km/t i 100-sonen på E18 i Holmestrand. En time senere ble han stanset på nytt, og ble da også anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.

– Dette er bekymringsfullt. Det at vi nå har tatt mange for veldig høy hastighet, det er ikke bra i det hele tatt, sier Hasseldal.

– Ikke akkurat med på dugnaden

UPs distriktsleder for Vestland og Rogaland, Terje Oksnes, forteller om flere grove fartsovertredelser i hans distrikt etter koronautbruddet.

Blant annet ble en mann i 20-årene torsdag tatt i 152 km/t i 80-sonen, 72 kilometer i timen for fort, på E39 over Stord.

Terje Oksnes i UP i Vestland og Rogaland sier at folk som råkjører nå bør ha dårlig samvittighet. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Oksnes sier til Bergens Tidende at de som råkjører nå, når landet lammes av en alvorlig epidemi, bør ha enda dårligere samvittighet enn ellers.

– De er ikke akkurat med på dugnaden vi alle er bedt om å bidra til. Folk bør skjerpe seg, sier han.

Distriktslederen påpeker at råkjøringen kan føre til at helsevesenet blir unødig belastet med trafikkskader. Det samme understreker UP-sjef Hasseldal, som forteller at det sist helg var flere trafikkulykker med rusede bilister involvert.

– Noe av det viktigste i den tiden vi er inne i nå, er at folk viser samfunnsansvar. Ulykkene belaster sykehus som allerede er hardt presset. Min bønn er at folk tenker seg om og ikke lar egoismen prege trafikkbildet, sier han.