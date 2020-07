Politiet: Christian (43) døde av skuddskader

De siste dagene har kriminalteknikere fra Kripos gjennomført undersøkelser utenfor boligen der 43 år gamle Halvorsen ble funnet livløs sent søndag kveld.

Det var Christian Halvorsen (43) som ble funnet drept utenfor sitt eget hjem i Askim.

Politiet har blant annet gått gjennom hagen og gjort søk med metalldetektor, og fått bistand fra brannvesenet til å kappe ned trær og skjære hekker.

– Vi er foreløpig ferdige med undersøkelsene utendørs ved åstedet, men fortsetter inne på avdødes bopel. Vi etterforsker fremdeles saken bredt, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt.

Torsdag ettermiddag bekrefter politiet at Halvorsen døde av skuddskader.

– Vi har gjennomført flere vitneavhør i saken, og jobber nå med å danne oss et bilde av hva som har skjedd. Vi er fortsatt interessert i opplysninger som kan belyse saken, og vil fortsette med avhør av vitner, sier Hemiø.

Politiet har brukt metalldetektor for å søke gjennom hagen der Halvorsen ble funnet drept. Foto: Freddie Larsen

Kamerat ble pågrepet

Torsdag morgen skrev Smaalenenes Avis at en venn av avdøde ble pågrepet like ved åstedet søndag kveld. Vennen hadde fløyet en drone over åstedet for å følge med på hva som skjedde.

– Jeg gikk tom for strøm og prøvde å fly tilbake, men dronen nødlandet i åkeren. Da slang jeg meg på sparkesykkelen for å hente den, men ble hoppet på av politiet og påsatt håndjern, sier han til avisen.

Mannen forteller at han ble tatt med til arresten, hvor det blant annet ble tatt kruttslamprøver av ham.

I pressemeldingen fra politiet kommer det foreløpig ikke er noen som har status som mistenkt eller siktet i saken.

– Selv om en gjerningspersonen ikke er pågrepet ennå, er det ingen omstendigheter i denne saken som tilsier at folk i Askim skal ha grunn til å være bekymret, sier Hemiø.

Politiet har mottat flere tips etter drapet, men de ønsker ikke å gi informasjon om hva tipsene går ut på, eller hva som har kommet frem gjennom vitneavhør.