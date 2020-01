Politiet: – Skytingen var målrettet

Det er ingen sammenheng mellom skytingen på Bjølsen i går kveld og det som skjedde på Prinsdal, sier Grete Metlid som er leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Hun sier drapet som skjedde rett før midnatt virker målrettet. Den som skjøt er fortsatt på frifot.

– Vi etterforsker det som et drap med ukjent gjerningsperson, sier Metlid. Hun forteller at politiet har innkalt ekstra personell for å jobbe med saken.

Grete Metlid i Oslopolitiet vil gjerne komme i kontakt med folk som bor i området der drapet skjedde i natt. Foto: Terje Pedersen / Scanpix

Den drepte er en 21 år gammel mann som bodde i området. Han ble funnet på parkeringsplassen til Prinsdal Grill.

En annen mann i 20-årene fikk stikkskader i et basketak i etterkant av skytingen. Han ble sendt til Ullevål sykehus. Ifølge politiet går det bra med ham.

Vet ikke hva som er motivet

Politiet undersøker alle teorier bak drapet og knivstikkingen. De vet ikke om hendelsen er knyttet til et kriminelt miljø, ifølge Metlid.

– Vi er selvsagt interessert i kontakt med folk som har hørt eller sett noe i området, sier Metlid. Politiet kommer til å være i området nå og vil gjerne snakke med folk på Prinsdal, både for å få tips og for å berolige dem.

– Vi må finne ut hvorfor en ung mann blir drept på denne måten, sier Metlid. Alt er av interesse, legger hun til.

Hun vil ikke si om det er noen relasjon mellom den drepte og den knivstukne mannen.

Trodde det var fyrverkeri

Sarah Gaulin flyttet til Prinsdal for en uke siden. Foto: Paal Wergeland / NRK

– Jeg satt i vinduskarmen hele natta og prøvde å følge med. Jeg turte ikke å gå ut.

Sarah Gaulin flyttet til Prinsdal for en drøy uke siden. Natt til lørdag ble det avfyrt skudd, kun 100 meter fra der hun bor.

– Vi håpet at det var fyrverkeri, fordi vi hadde en hendelse i forrige uke med det, men skjønte da politisirenene dukket opp at det var noe mer alvorlig.

Politiet fikk melding om skytingen utenfor Prinsdal Grill kl. 23.51. Et titall politipatruljer og flere ambulanser kom til.

Politiet lette etter gjerningspersoner i området rundt Prinsdal Grill der skytingen fant sted natt til lørdag.