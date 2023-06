– Skadet person er ivaretatt av helse og blir kjørt Ullevål sykehus. Politiet har kontroll på to mistenkte som trolig er involvert i hendelse, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen.

Ifølge politiet skal personen være alvorlig men ikke livstruende skadet.

– Vi henter inn forklaring fra mange vitner på stedet, legger Iversen til.

Operasjonsledere sier at politiet er ganske sikre på at de har de to riktige mistenkte og leter ikke etter flere gjerningspersoner.