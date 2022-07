Kun to uker etter masseskytingen i Oslo, skal den muslimske høytiden id-al-adha feires.

Islamsk Råd Norge (IRN) er bekymret for at noen vil søke hevn. Derfor gjør de arrangementene mindre. Det skjer etter råd fra politiet.

– Vi er ikke lenger der vi var for fire år siden med åpne moskédører. Det blir feiring bak låste dører, sier Irfan Mushtaq.

Han er komitémedlem i arbeidsgruppen for Sikkerhet i Moskéer i regi av IRN.

Irfan Mushtaq fra Islamsk Råd Norge er tydelig på at de må ta sikkerheten seriøst når flere tusen skal samles for å feire. Foto: Artur do Carmo / NRK

Mushtaq var selv til stede i 2019 da Philip Manshaus forsøkte å drepe muslimer i en moské i Bærum, og var med på å holde han nede.

Han forteller at frykten for høyreekstreme handlinger alltid er der, men nå er IRN bekymret for at terrorangrepet vil brukes som påskudd for hevn.

PST kaller skytingen en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Tett dialog om høytiden

Id al-adha er ofte omtalt som «den store høytiden». Vanligvis blir det arrangert aktiviteter utendørs for barnefamilier.

Det blir det derimot lite av i år. De få arrangementene i Oslo denne helgen har leid inn vektere og har flere frivillige som passer på.

Id al-adha Ekspandér faktaboks Religiøs fest som feires over hele den muslimske verden ved avslutningen av den årlige pilegrimsferden til Mekka.

Høytiden starter den tiende dagen i det islamske årets tolvte måned og innledes med høytidelig bønn og preken i moskeen.

På denne dagen ofrer pilegrimene i Mina (ved Mekka) et dyr til minne om Abraham som var villig til å ofre sin sønn.

Offerdagen er den første av en tre dagers lang feiring; slaktofferet utføres over hele den muslimske verden, og festen omfatter et festmåltid, gaver og samvær med slekt og venner. Kilde: Store norske leksikon

Feiringen vil heller skje bak låste dører, med politiet like ved.

Foto: Artur do Carmo / Artur do Carmo

Nashwan Saleh og Abdijalil Araye velger å holde seg rolige før feiringen. De hevder begge å ha sett en enorm mengden hat i kommentarfelter etter terroren.

– Det er jo kjipt at muslimer får skylda når det er en enkeltperson, påpeker Araye.

– Er dere bekymret for et hevnangrep?

– Jeg håper jo ikke at det skjer noe. Det hadde vært veldig, veldig trist, sier Saleh.

Ekstremistbekymring

Etter reaksjoner til masseskytingen utenfor London pub, er det også uro rundt hendelsen med Sian forrige helg.

Forrige lørdag ble Sian-leder Lars Thorsen påkjørt ved Mortensrud i Oslo.

Det skjedde kort tid etter Thorsen tente på koranen. Og politiet tror påkjørselen skjedde med vilje.

Selv om det ikke er kommet noen konkrete trusler til moskéer, er IRN likevel bekymret.

– Vi ser jo selv at høyreekstremisme har gått opp. PST har skrevet det i sine rapporter, og det er skremmende, sier Mushtaq.

Derfor har IRN bedt Politidirektoratet om tett oppfølging før høytiden.

Lurt med nedskalering

Etter masseskytingen gikk Islamsk Råd ut med en pressemelding. Der fordømte de handlingen til nå terrorsiktede Zaniar Matapour (42).

– Islam tillater ikke at en tar livet av uskyldige mennesker, om de så er homofile eller heterofile. Handlinga har ingen rot i islam og er fullstendig i strid med islamsk lære, skrev de.

Mariam og Inaya fikk sukkerspinn på Id-al-fitr feiringen i mai. Id al-adha blir nok litt annerledes. Foto: Anders Fehn

Til tross for dette, mener både politiet og IRN at det er lurt å nedskalere feiringen som skal være på lørdag.

At moskéene stenger dørene lørdag, er ikke Soleman Razzaq overrasket over. Han mener at det å låse er blitt en rutine under de største bønnene:

Soleman Razzaq Foto: Fouad Acharki / NRK

– Det er trist. Moskeen burde jo være åpen for alle. Enhver muslim og ikke-muslim burde få lov til å dra i moskeen når som helst.

Razzaq sier det er trist, men forståelig i dagens situasjon.

Politiet vil sees utenfor moskéene

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet Bjørn Vandvik sier de er opptatt av å være mer til stede rundt trossamfunnene.

– Det bidrar til at man kjenner seg litt tryggere, i en litt spent situasjon, hvor det har skjedd en alvorlig hendelse nå nylig.

Politiet har invitert til dialog med forskjellige muslimske organisasjoner etter hendelsen 25. juni. Foto: Artur do Carmo / NRK

Han sier de oppfatter at moskéene synes det er et godt forebyggende tiltak.