Politiet vil avlive hunder som angrep kvinne i Askim

– Hunder har vært en viktig del av mitt liv, og de har gitt meg mye glede. Nå er min situasjon slik at jeg knapt våger meg på utsiden av huset. Jeg er redd for å treffe på hunder og spesielt ulvehundene.

I april i år ble Helena H. Høie og hunden Theo angrepet av fem irske ulvehunder utenfor en dyreklinikk i Askim.

Høie fikk kraftige bittskader, og var innlagt på sykehus i én måned etter hendelsen.

Helena H. Høie ble innlagt på sykehus med kraftige bittskader. Hennes høyre hånd har fått redusert funksjon etter hendelsen. Foto: Privat

Nå mener politiet at tre av hundene bør avlives, fordi de har gått til angrep flere ganger.

– Det er foretatt en helhetsvurdering av hver enkelt hund, sier politiadvokat Victoria Palm til NRK.

Smaalenenes Avis omtalte saken først.

Reagerer på avgjørelsen

Angrepet har snudd opp ned på livet til Helena H. Høie. Hun beskriver det hele som en traumatiske opplevelse. Hun får fortsatt oppfølging av helsevesenet.

– Jeg er klar over at min frykt er irrasjonell, men angsten angrepet har satt i meg er større enn fornuften. Jeg har vesentlig nedsatt livskvalitet med symptomer på posttraumatisk stresslidelse med blant annet flashbacks og mareritt, samt konstant anspenthet og mye smerter.

– Angrepet har også endret min trygge hund. Det er vondt å se hunden min lide, legger hun til.

Hunden Theo har endret seg etter angrepet. Han fikk også kraftige bittskader og nå er han redd når hører lyder eller ser andre hunder, og har utviklet separasjonsangst. Foto: prviat

Anmeldte for to år siden

For to år siden ble Vetle Johansen angrepet av fem irske ulvehunder da han var på løpetur med hunden Lego på en tursti i Askim.

Han anmeldte saken, som senere ble overført til konfliktrådet for mekling. Siden meklingen ikke ble gjennomført, ble saken sendt tilbake til politiet. Da ble hundeeieren ilagt en påtaleunnlatelse.

Vetle Johansen og hunden Lego (7) ble angrepet og skadet av fem irske ulvehunder da de var på løpetur for to år siden. Foto: Privat

Tidligere i år skrev Smaalenenes Avis om enda et hundeangrep i Askim som fant sted i oktober 2022. En dame og hunden hennes ble ifølge avisen angrepet av de samme irske ulvehundene.

Nå forventer Høie at politiet fatter belsuntinger, slik at ikke flere mennesker og dyr må gjennomgå det samme.

– Hadde politiet innsett alvoret ved tidligere angrep, ville jeg vært spart for mye vondt, sier Høie.

Eierne mistenkt

Ifølge politiet har de to andre hundene, som har en annen eier, ikke gått til angrep på mennesker eller dyr tidligere. Derfor lar politiet dem få leve videre, på visse betingelser.

Politiet har fattet et pålegg om at hundene alltid skal gå tur i bånd, og at de ikke skal luftes samtidig.

Politiadvokat Victoria Palm. Foto: Politiet

Politiet har også opprettet en straffesak mot hundeeierne. De er begge mistenkt for brudd på hundeloven.

– Når det er hunder som tidligere har gått til angrep på andre så tas det også en vurdering på om eieren er skikket til å ha hund, sier politiadvokat Palm.

Hundeloven i Norge Ekspander/minimer faktaboks 1. januar 2023 trådte lov om endringer i hundeloven i kraft. En av de største forandringene er at hunden i mindre grad blir ansvarliggjort for sin problematiske atferd. Søkelyset er derimot rettet mot eieren. Loven definerer nå «skade» og «betydelig skade» på menneske. «Skade» utgjør «bitt av tenner som berører hud med et visst trykk» som gir deg et merke.

«Betydelig skade» er mer alvorlige tilfeller, for eksempel «flere dype, punktformede sår som når dypt ned i underhuden» og «utdrivning, dyp flenge, i underhud eller muskulatur». Hvis en hund har angrepet et barn under 12 år og fortsatt utgjør en klar fare, kan politiet etter umiddelbart avlive hunden. Også hvis hunden har drept eller påført en person over 12 år betydelig skade kan umiddelbar avliving skje. Ved skade på personer over 12 år som ikke er betydelig kan politiet derimot ikke beslutte avliving på stedet. Kilde: Lovdata

Har klaget på vedtaket

Eieren av hundene politiet vil avlive skriver i en e-post til Smaalenenes Avis at saken har vært så belastende at hun har blitt sykmeldt.

– Jeg tar denne saken svært alvorlig, og vil selvfølgelig gjøre mitt ytterste for at det aldri skal kunne hende noe lignende igjen. Jeg har gjort tiltak hjemme ved å sette opp høyere gjerde og ny hundegård. Dette er det verste jeg har opplevd i mitt liv, skriver hun til avisen.

Hun har klaget på avlivingsvedtaket. Klagen skal behandles av Politidirektoratet (POD). Inntil en avgjørelse fra POD foreligger, er hundene plassert på en kennel.

Ingen av hundeeierne har besvart NRKs henvendelser om saken.