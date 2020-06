Politiet søker fortsatt etter mistenkt etter trusselsituasjon på skole

– Trusselsitasjonen på skolen er over, sa operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NRK like før kl 13. Men en halv time senere kom det kontrabeskjed. Politiet var ikke lenger sikre på om de hadde stoppet mistenkte.

Politiet ble varslet om en trussel ved Jordal skole klokka 12.20 torsdag ettermiddag.

– Meldingen vi fikk sa at en ungdom skulle komme til skolen og at han var i besittelse av en kniv eller machete. Så fikk vi melding om at han løp etter noen elever i skolegården. Vi var raskt framme der og vedkommende var ikke på skolen, sa Grøttum rundt 12.45 til NRK.

Etter dette har politiet fått kontroll på en person, men skriver på Twitter at mye tyder på at anholdte ikke har noe med hendelsen på skolen å gjøre. Dermed fortsetter søket.

Rektor ved Jordal skole skal nå snakke med elevene på skolen og ønsker ikke å uttale seg om hendelsen før dette.