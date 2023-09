– Det er farlig for dem som jobber på ulykkesstedet. Nødetatene er myke trafikanter, vi er sårbare og vi trenger all mulig oppmerksomhet fra dem rundt, sier Terje Marstad.

Han er operasjonsleder i Øst politidistrikt, og får med seg det meste som skjer med patruljene ute på veiene.

Tirsdag ettermiddag ble en kvinne i 30-årene stoppet for å filme ulykkesstedet hun kjørte forbi, på E6 i Moss.

Operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt mener det er livsfarlig for nødetatene som jobber på et ulykkessted at bilister tar opp telefonen og filmer mens de kjører. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Hun valgte da å slette filmen fra telefonen sin. Kvinnen trodde det løste situasjonen, men det var for seint, forteller Marstad.

Politiet ga henne et forenklet forelegg hun ikke ville akseptere. Hun ble anmeldt, og kan vente seg en tilsvarende bot på 10.000 kroner, ifølge operasjonslederen.

Flere tilfeller på kort tid

Mandag ble to personer bøtelagt for det samme, da de filmet et ulykkessted mellom Fredrikstad og Råde.

Nettopp derfor gikk politiet ut på sosiale medier tirsdag og advarte folk mot å ta oppmerksomheten vekk fra veien da det skjedde en ulykke på E6 rett ved Rygge flystasjon.

Likevel stoppet de altså en person som tok opp telefonen.

– Det er livsfarlig for dem som er på stedet. Det må vi få en slutt på, sier Marstad.

De siste årene har mange fått bøter for nettopp filming mens de kjører forbi et ulykkessted. Operasjonslederen vet ikke om antallet tilfeller øker, men sier de ser det for ofte.

– Jeg har ikke konkret statistikk, men vi avdekker at det skjer. Hvorfor skal folk filme andres nød i forbindelse med et uhell? Det er etter mitt skjønn kun for å gjøre seg interessante på sosiale medier, og det viser en dårlig holdning.

Deler politiets bekymring

Trygg Trafikk jobber kontinuerlig for trafikksikkerheten i Norge. De liker ikke historiene politiet forteller.

– Det vi forstår fra politiet og nødetatene er at altfor mange velger å filme og ta bilder av ulykkessituasjoner. Vi er jo ikke til stede på ulykkene, men vi deler deres bekymring.

Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk deler politiets bekymring. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Det sier Paal Gunnar Mathisen, spesialrådgiver for Trygg Trafikk i Viken.

Det er ikke bare risikoen for sekundærulykker han er opptatt av. På ulykkessteder er det gjerne mennesker i en sårbar situasjon.

– Det er respekten overfor de forulykkede man tråkker på. At folk fortsetter er ikke overraskende, men vi skulle ønske de lot være. Nødetatene må bruke tiden sin på å redde de involverte, ikke stoppe nysgjerrige bilister med mobiltelefoner.