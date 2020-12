Politiet oppløste religiøs samling

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi fikk melding om et arrangement med angivelig veldig mange mennesker. Politiet tok turen, og det var 22 mennesker der i forbindelse med et arrangement, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt.

Han forteller at politiet noterte navn på alle som var til stede. Så ble samlingen løst opp.

Politiet oppretter en sak mot arrangøren. Dette fordi arrangementer av denne typen ifølge politiet strider mot de ferske korona-forskriftene i kommunen.

– Arrangementet er tilknyttet en eller annen menighet. Men jeg vet ikke per nå hva slags menighet der er, sier Samuelsen.

Julegudstjenester avlyst

På ettermiddagen 22. desember besluttet formannskapet i Sarpsborg å forby alle arrangementer innendørs frem til 7. januar.

Grunnen var et kraftig smitteutbrudd i kommunen den siste tiden. Politikerne samarbeidet først med naboene i Fredrikstad om felles regler for å slå ned smitteutbruddet, men det så ikke ut til å hjelpe.

Smitten i Sarpsborg har fortsatt å stige. Denne uka er det registrert flere smittede enn noen annen uke i år.

Flere av utbruddene i Sarpsborg knyttes til religiøse samlinger. Minst tre ulike menigheter er berørt den siste tiden. I tillegg var det et massivt utbrudd i september i forbindelse med en religiøs markering.

De mange smitteutbruddene i ulike menigheter var en del av begrunnelsene for at Sarpsborg innførte strengere koronatiltak like før jul.

Risikerer bøter

En jurist i Øst politidistrikt vurderer nå hva som skal skje med de involverte etter fredagens avbrutte samling. Det kan være aktuelt å gi bøter, ifølge politiet.

Ifølge Dagbladet var gruppen samles til fredagsbønn i et muslimsk trossamfunn.

Operasjonslederen hadde fredag ettermiddag ikke oversikt over hva de involverte har forklart.

– Det er ikke tatt avhør av alle som var der. Detaljene i avhørene som ble tatt har jeg ikke her, sier Samuelsen.