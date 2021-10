Kongsberg-politiet oppbemannes – ønsker å gi folk en større følelse av trygghet

– Økt patruljering, tilstedeværelse og synlighet håper vi kan være et bidrag til at folk kan føle trygghet.

Det sier politistasjonssjef ved Kongsberg, Håvard Revå, til NRK.

Etter den grufulle hendelsen på onsdag har politiet nå fått tillatelse til å øke bemanningen i byen for en periode.

Håvard Revå er politistasjonssjef på Kongsberg Foto: Vilde Jagland / NRK

– Vi har flere politipatruljer og publikum vil oppleve at vi er mer synlige. Bakgrunnen er selvsagt den tragiske hendelsen på onsdag, sier Revå.

Skulle gjerne hatt mer politi i bybildet

På gata i Kongsberg er det delte meninger om mer politi i gatene vil gi en økt trygghetsfølelse.

– Dette er helt forferdelig. Du får en sånn uro i deg, sier Anne Lise Thoresen.

Anne Lise Thoresen sier det er betryggende å ha politiet i nærheten. Foto: Morten Røkeberg / NRK

Hun sier det er viktig for henne at politiet fortsatt er til stede på Kongsberg.

– Det er viktig for oss at vi har politiet. Det har vært nedskjæringer i mange år. Det har blitt borte del for del, så jeg skulle gjerne hatt dem mer i bybildet ja.

– Føler du deg tryggere hvis du ser dem?

– Nei, jeg vet egentlig ikke. Det er klart at det er betryggende å ha dem i nærheten, men de kan jo ikke være overalt til enhver tid.

Bekymringsfullt at det er et behov for mer politi

Ann-Sofie Løvehaug sier hun føler seg trygg i hjembyen, men er usikker på om mer politi i gatene er løsningen.

– Det er en trygghet, samtidig som at det kanskje også føles litt bekymringsfullt. At det har blitt vurdert til at det er et behov, sier hun.

– Blir du tryggere av det?

– Jeg vet ikke.

Ann-Sofie Løvehaug sier hun føler seg trygg. Foto: Morten Røkeberg / NRK

Fred Tobiassen sier han allerede føler seg trygg.

– Politiet øker tilstedeværelsen. Hva betyr det for deg?

Fred Tobiassen sier vi må stole på politiet. Foto: Morten Røkeberg / NRK

– Mer trygghet. Ikke noe mer. Vi må stole på politiet, forteller Tobiassen.

For politistasjonssjef Revå betyr ikke oppbemanningen at de ikke er godt nok bemannet i byen i utgangspunktet.

– Dette gjør vi på bakgrunn av hendelsen på onsdag. Det er særlig tiden fremover dette er viktig. Vi håper jo selvfølgelig også at vi kan være enda mer synlig fremover, sier Revå før han understreker:

– Vi har full forståelse for at folk føler uro.