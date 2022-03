Lovbrudd mot dyr: Nå lover politiet og Mattilsynet bedre samarbeid

– Vi har noen ganger ventet for lenge med å koble på politiet, sier Elisabeth Wilmann.

Avdelingsdirektøren i Mattilsynet tar selvkritikk. Samarbeidet med politiet har tidvis vært for dårlig.

Selv om de har jobbet side om side i flere år, har det ikke fungert like godt over hele landet. Nå har de sammen utviklet nye retningslinjer for å sikre bedre oppklaring i saker som omhandler dyr.

– Retningslinjene sier noe om hvor tidlig vi skal varsle politiet, hvordan informasjonsdelingen skal være og hvordan vi kan sikre bevis, sier Wilmann.

– Vi skal forstå hva politiet trenger for gjøre en god jobb. Det skal vi bli bedre på nå.

Håper på å oppklare flere saker

– Retningslinjene er tenkt som et verktøy i det daglige arbeidet med straffesaker. De skal føre til høyere oppklaring av saker, sier Tone Strømsnes Olsen.

Hun er politiadvokat i Økokrim og har nasjonalt fagansvar for dyrevelferdskriminalitet.

Elisabeth Wilmann fra Mattilsynet og Tone Strømsnes Olsen fra Økokrim skal samarbeide bedre fremover. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

De siste seks årene har over halvparten av sakene om brudd på dyrevelferdsloven blitt henlagt, viser tall fra riksadvokaten.

– Det at vi blir koblet på tidlig, når Mattilsynet har oppdager mulige brudd på loven, vil føre til både bedre og grundigere etterforskninger, sier Olsen.

Straffesaker - dyrevelferdsloven Årstall 2017 2018 2019 2020 2021 Antall anmeldelser 357 467 397 479 538 Oppklaringsprosent 49% 36% 46% 46% 46%

Varsler Mattilsynet

På Fredrikstad Dyrehospital har de opplevd å få inn dyr med mistenkelige skader. De varsler Mattilsynet i slike tilfeller.

– Det kan være rare brudd, skader i huden eller blåveiser, hvor eieren ikke har en troverdig forklaring på hva som har skjedd, sier veterinær Ole Harald Johnsen.

Veterinær Ole Harald Johnsen med en hund som nettopp har fått renset tennene. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Men det tilhører sjeldenhetene at de får inn dyr som er utsatt for mishandling.

– De som driver med det er nok ikke de som er mest opptatt av å hjelpe hunden sin når den ikke har det bra. Det vi ser mest av på dyremishandling er at vi ikke klarer å bli enige med eierne om for eksempel operasjon eller behandling.

Veterinæren ber folk følge med på kjæledyrene i nabolaget, og se etter tegn dersom de mistenker at dyret ikke har det bra.

– Det gjelder å følge med på hundene og kattene i gata. Se at de har det bra og ikke har sår, halter eller er veldig tynne, sier Johnsen.

Skal tas i bruk raskt

De nye retningslinjene til politiet og Mattilsynet blir sendt ut til alle avdelinger i hele landet.

Mattilsynet er ofte første instans som møter mishandlede dyr. Denne kua har et horn som vokser inn i kraniet. Foto: Mattilsynet

De skal tas i bruk raskt.

– Siktemålet fra politiets side er at når patruljer kommer over et forhold som muligens er et brudd på dyrevelferdsloven, så kan de raskt søke hjelp i retningslinjene på hvordan de skal gå frem videre. Både i sitt eget arbeid på stedet, men også i samarbeid med Mattilsynet, sier Olsen.