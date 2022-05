Politiet mener én ung mann står bak nær halvparten av ranene i Lillestrøm i fjor

Travle mennesker passerer gjennom togstasjonen i Lillestrøm. På en benk venter passasjerer på neste tog med en is i hånda.

Gradestokken har akkurat bikket 18 grader denne maidagen. Ingenting tyder på at folk her skal føle seg utrygge.

– Det spørs jo litt hvem du er med, og hva du har på deg og om du er alene eller ikke da, sier Birk Solstad Maren (15).

Sammen med Emil Larsen Råstad (16) venter han på neste tog. De går ofte gjennom togstasjonen for å trene på Sats.

Birk og Emil forteller at de har flere kompiser som har blitt ranet på stasjonen. – De er jo mange da. Så truer de med å banke deg opp rett og slett. Mange har også våpen, kniv, balltre. Masse forskjellig.

Emil forteller også at de er forsiktige med hvor de fester blikket. Folk i ungdomsmiljøet vet godt at dette er et sted de skal passe seg for på kveldstid.

– Hvis du går her på kvelden med ganske dyre klær er det veldig lett for at du kan bli rana da.

Alle de ranede er mindreårige

En av personene politiet mener står bak mye av det Emil og Birk er bekymret for, er en ung mann på 19 år. Han er tiltalt for i alt 15 ran i fjor.

I fjor skjedde det 37 ran i Lillestrøm. Dermed mener politiet den unge mannen står bak nesten halvparten av ranene.

De mener 19-åringen har samarbeidet med andre folk. Det er tatt ut tre ulike tiltaler mot ham.

I en av sakene er den unge mannen tiltalt sammen med en 22-åring. Sammen skal de to unge mennene ha gjort ni ran.

De fleste ranene har skjedd i Lillestrøm sentrum, rundt togstasjonen.

Politiadvokat Camilla Jensen er aktor i saken som startet denne uka. Mindreårige er ranet for blant annet penger, dyre jakker, mobiltelefoner og airpods.

Politiadvokaten håper varetektsfengslingen kan bidra til å dempe frykt rundt stasjonsområdet i Lillestrøm. Foto: Johanna Hauge / NRK

Ranene har skjedd fra midten av november og ut året.

I tillegg er 19-åringen tiltalt for bortføring og tvang. Politiet mener også at han har motarbeidet seg rettsvesenet.

Den unge mannen har ifølge tiltalen tatt med et tidligere vitne ut i skogen der han har sparket, slått og truet personen.

Nå håper Jensen varetektsfengslingen kan bidra til å dempe frykt rundt stasjonsområdet.

– Denne tiltalen dreier seg om en relativt kort periode. Så vi opplevde en nedgang etter disse varetektsfengslingene, men ikke at det har stoppet helt opp, sier Jensen.

19-åringens forsvarer sier til NRK at tiltalte ser frem til at alle sakene er gjennomført, slik at han kan påbegynne arbeidet med å legge disse bak seg.

Ranene har ikke gått ned

Men etter at den unge mannen ble fengslet ser ikke ranstallene i Lillestrøm ut til å ha gått ned.

Fra 01.01.2021–01.05.2021 er det registrert 15 ran i Lillestrøm.

Fra 01.01.2022–12.05.2022 er det registrert 16 ran i Lillestrøm.

– Vi har fått oppklart noe av den skjulte kriminaliteten som folk ikke turte å melde. Så får vi se hvordan dette utvikler seg videre, sier Bjørn Bratteng, seksjonsleder for etterforskning i Lillestrøm politistasjonsdistrikt.

Det er også registrert mer vold enn tidligere.

Fra januar til mai i år hadde politiet 302 voldssaker. På samme tid i fjor var tallet 223.

– Det er en økning som for meg gjør at jeg er bekymret, sier Bratteng.

Politiet har ekstra fokus på stasjonen

Idar Smedsrud er seksjonsleder for Nærpoliti i Øst politidistrikt. Han mener stasjonsområdet i utgangspunktet er trygt, men at det har vært en uheldig utvikling på stasjonen over tid.

Derfor har de et ekstra fokus på området.

– Straffesakene har nok gått ned, men utrygghetsfølelsen knyttet til stasjonsområdet er nok fremdeles til stede.

Idar Smedsrud i Øst politidistrikt sier de har fått tilbakemeldinger på at folk opplever området som utrygt. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Sammen med Bane Nor har politiet i Øst nå satt inn en vekter som skal sørge for at folk føler seg tryggere på stasjonen.

Ikke annerledes enn andre steder

Utenfor togstasjonen venter taxisjåfør Sipan Sendi på de neste kundene.

Han var en av mange NRK pratet med på stasjonen denne maidagen. For det er ikke alle som føler seg utrygge her.

Sendi mener det ikke er noe annerledes her enn andre steder.

– Det er ikke noen forskjell fra andre stasjoner. Her er det mye stillere enn i Oslo for eksempel.

Sipan Sendi mener togstasjonen i Lillestrøm ikke er noe annerledes enn andre steder. Men han har hørt rykter om at folk stjeler på stasjonen. Foto: Johanna Hauge / NRK

Likevel fortsetter politiet å gjøre det de kan for at det skal føles trygt her for alle. De har flere etterforskninger på gang mot flere personer.

– Vi ser at det er noen gjengangere i det her når det kommer til straffesakene som går igjen, sier Smedsrud.