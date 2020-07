Politiet leter med metalldetektor etter drapet på Christian

43 år gamle Christian Halvorsen ble funnet livløs utenfor boligen sin i Askim sent søndag kveld. Tirsdag ettermiddag bekreftet politiet at han var blitt drept.

Onsdag var kriminalteknikere fra Kripos tilbake på plassen hvor avdøde ble funnet, for å gjøre flere undersøkelser. De gikk blant annet gjennom hagen med metalldetektor.

Politiet leter med metalldetektor i området. Foto: Freddie Larsen

Brannvesenet ble også tilkalt for å bistå kriminalteknikerne med å skjære ned en hekk.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø var sparsommelig med opplysninger onsdag ettermiddag, men hun bekrefter at politiet fortsatt ikke har noen mistenkte.

Tidligere har politiet gått ut og sagt at de ønsker kontakt med personer som har vært i nærområdet til Tømmeråsveien mot Sekkelsten like utenfor Askim sentrum søndag mellom klokken 17 og 22.

Mistenkelig dødsfall i Askim: Fant mann med synlige skader utenfor huset

Brannvesenet fjerner hekk for å bistå Kripos med etterforskningen. Foto: Olav Døvik / NRK

Kom som et sjokk

Jan-Ivar Lorentzen var Christians sjef da han jobbet som daglig leder i Link Spydeberg, et mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Han ansatte Christian på høsten 2014 som beboerkontakt og har utelukkende positive ting å si om avdøde.

– Jeg vil beskrive ham som en blid og aktiv gutt som var flink med ungdommene. Det var aldri noe tull med ham, og han hjalp til med masse forskjellige ting på asylmottaket.

Da asylstrømmen til Norge avtok i starten av 2016 ble asylmottak lagt ned, og Lorentzen mistet gradvis kontakten med Christian. Han husker en mann som brydde seg mye om familien sin.

– Han var veldig glad i familien sin. Jeg vet at også at moren betydde veldig mye for ham, forteller Lorentzen.

Gustav Annerud er tidligere arbeidskollega og var en god venn av avdøde. Han sier nyheten kom som en stor overraskelse.

– Han var en veldig snill person, så dette kommer som et sjokk på meg. Christian var en nøkkelperson på både asylmottaket og blant venner, og stilte alltid opp om man trengte hjelp.

Kripos sikrer spor og politiet har fortsatt ingen mistenkte i saken. Foto: Emil Johansen / NRK

Mistenkelig dødsfall

Det var rundt klokka 22:20 søndag kveld at politiet fikk melding om at en person var funnet død utenfor et hus i Askim, via AMK- Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral.

Det ble sendt både ambulansehelikopter og store politistyrker til stedet, som ble sperret av.

Like før klokka 23 ble mannen bekreftet omkommet.

Politiet har uttalt at de hele veien har etterforsket saken som mistenkelig, og i går kom den foreløpige obduksjonsrapporten som bekreftet at Christian ble drepet.

Kripos ble koblet inn tidlig og fortsetter å sikre spor.