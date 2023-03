– Det er gjort et særdeles stort beslag av narkotika her i Oslo, sier Grete Lien Metlid fra Oslo politidistrikt.

Det er på 820 kilo kokain, og er det største kokainbeslaget noen gang gjort i Norge. Verdien er flere hundre millioner kroner. Forrige store beslag var i på 153 kilo i november 2015.

Leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid gjentok flere ganger hvor viktig det er å nå ut til smuglerne om at politiet har beslaglagt stoffet. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen

– Det er tatt i Oslo by, men vi vil ikke si noe mer konkret om hvor i byen beslaget er gjort. Og det er viktig å si at ingen er pågrepet i saken, sier Metlid.

Beslag i banankasser

Kokainbeslaget ble gjort på bananlageret til Bama i Oslo. Tolletatens folk tok seg inn på lageret hvor det var losset flere hundre kasser med bananer. I et titalls av kassene fant tollerne kokainen.

Fortsatt er ingen pågrepet i saken, og etter det NRK forstår har ikke politiet mistanke mot Bama eller noen ansatte der. Kokainen er ikke lenger på Bamas lager.

Kokainbeslaget ble gjort på av Tollvesenet på Bamas bananlager.

– Jeg kan bekrefte at beslaget ble gjort på et Bama-anlegg i Oslo. Dette er en svært alvorlig sak som er under etterforskning av politiet, og vi kommer derfor ikke til å gi ytterligere informasjon eller kommentarer, sier kommunikasjonsdirektør i Bama, Pia Gulbrandsen.

Politiet vet ikke hvem som er mottaker, men jobber etter flere hypoteser. En sentral teori er at partiet ble feilsendt til Norge, og at fruktkassene med kokain egentlig skulle sendes til et annet mottakerland.

Metlid sier at politiet går ut med opplysningene nå fordi de forutsetter at noen leter etter, og vil ha kontroll på stoffet.

Politiet vil derfor gi smuglerne beskjed om at dette stoffet er beslaglagt.

Internasjonalt samarbeid

– Beslaget som er gjort i Oslo er mer enn dobbelt så stort som det Tolletaten har beslaglagt totalt de siste fem årene, sier Tim Gurrik i Tolletaten.

Tolletaten har samarbeidet godt med kollegaer i Tyskland, sier områdeleder Tim Gurrik. Foto: Tolletaten

Gurrik sa under pressekonferansen torsdag kveld at de har et godt internasjonalt samarbeid.

Tidligere denne uka ble det gjort et beslag av 1200 kilo kokain i Brandenburg i Tyskland, gjemt i et fruktparti, forklarer områdelederen i Tolletaten.

BESLAG I TYSKLAND: Tirsdag gjorde tysk politi et rekordbeslag av 1200 kilo kokain i disse banankassene. Det ledet til beslag også i Oslo. Foto: Tysk politi

Politiet i Tyskland opplyser i en pressemelding at kassene kom med en båt fra Ecuador. De tipset norsk politi om funnet. Tollvesenet fulgte opp tipset, og fant et stort parti fruktkasser som var blitt losset i Oslo.

Sikkerhetsrisiko

– Vi etterforsker saken med stor styrke i Oslo politidistrikt, sier Metlid.

De har valgt å gå ut med saken etter en totalvurdering. Og sier at når det er snakk om så store verdier som dette, kan det også utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Hvor mye dette stoffet kunne blitt solgt for varierer.

– Vanligvis regner man ca. 1000 kr pr. gram ved kjøp av små kvanta, sier Ola Røed Bilgrei som er seniorforsker i FHI.

Men gateverdien avhenger av kvaliteten på stoffet, hvor mye som selges, hvor det selges og relasjon mellom selger og kjøper, ifølge seniorforskeren.

Kan være et større nettverk

Politiet sier de ikke kan utelukke at det kan være et større nettverk som har tilknytning til Norge. Mye av narkotikatrafikken har bakgrunn i internasjonale nettverk, og er gjerne styrt fra utlandet.

– Vi fortsetter med etterforskning, og det blir viktig å fortsette et internasjonalt samarbeid, sier Metlid.