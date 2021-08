– Vi ser meget alvorlig på hendelser hvor tjenestepersoner utsettes for vold. Vi vil at de skal være trygge på jobb, sier Terje Beckman Dahl, leder for etterforskning i enhet øst i Oslo-politiet.

En politipatrulje var på Mortensrud i Oslo ved 22.30-tiden mandag kveld. Patruljen skulle pågripe to personer.

De skulle pågripes i forbindelse med en trusselsak som er under etterforskning.

Det var da det samlet seg flere personer på stedet og det ble en konfrontasjon mellom personene og politiet.

Nå er to personer anmeldt og siktet for vold mot offentlig tjenestemann. Den ene siktede er personen politiet kom for å pågripe i forbindelse med en trusselssak.

Den andre er en person som kom til stedet da politiet skulle utføre oppdraget sitt.

Måtte forsvare seg med batong

Ifølge poltiet samlet det seg rundt 20 til 30 unge personen rundt politipatuljen.

– Det ble amper stemning. Ungdommene kastet gjenstander på patruljen og det ble fysisk håndgemeng, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Gjermund Stokkli er operasjonsleder i Oslo politidistrikt. Foto: Oslo politidistrikt

Politiet måtte bruke batong for å forsvare seg. De ba om forsterkninger.

Da flere patruljer kom til stedet, fikk politiet kontroll på situasjonen.

Flere kjenninger av politiet

Ifølge politiet ble ingen av tjenestemennene fysisk skadet.

– En politimann ble slått i ansiktet, men ble heldigvis ikke skadet, sier Stokkli.

Ingen av angriperne ble pågrepet eller anmeldt på stedet. Men politiet vet hvem mange av dem er.

Terje Beckman Dahl er leder for etterforskning i enhet øst i Oslo-politiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Flere av de personene som var på stedet kjenner politiet til fra før. Noen av de er i et miljø som vi har fokus på og som vi ønsker å ha dialog med og jobbe med for å påvirke i positiv retning, sier Terje Beckman Dahl.

– Det kan bli aktuelt å politianmelde flere av dem som gikk til angrep, sier Dahl.

De to personene som politipatruljen var på Mortensrud for å pågripe, ble kjørt til arresten.