Politiet i Kosovo bekrefter samarbeid med norsk politi

Brødrene fra Bærum er etterlyst internasjonalt. Politiet i Norge mener det er grunn til å mistenke dem for drap eller medvirkning til drapet på 20 år gamle Hamse Hashi Adan.

Den 9. oktober tok de et fly til Pristina i Kosovo. På dette tidspunktet var de ikke mistenkt i saken.

– Den 15. oktober mottok politiet i Kosovo informasjon fra norske myndigheter vedrørende den aktuelle saken, opplyser politiet i Kosovo til NRK.

En representant fra politiet i landet sier at de samarbeider med norsk politi.

– Politiet i Kosovo er i kontinuerlig kommunikasjon og samarbeid med norsk politi.

De har også blitt kontaktet i forbindelse med en arrestordre. Myndighetene i landet er varslet om denne.

Her er Valon Avdyli i Syria. Foto: Politiets sikkerhetstjeneste / NRK

Det er usikkert hvor brødrene er akkurat nå.

– Vi har en antagelse hvor de befinner seg og vi håper at vi skal få de utlevert til Norge dersom de melder seg til politiet, sa Børge Enoksen til NRK onsdag.

NRK har snakket med advokat Svein Holden som har vært i kontakt med de siktede. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Norge har ingen utleveringsavtale med Kosovo.

En pågripelse i saken

20-åringen ble skutt utenfor Loftsrud skole på Mortensrud 7. oktober. Dagen etter døde han av skadene.

En mann i 40-årene er ble forrige uke pågrepet og varetektsfengslet i saken. Han er siktet for medvirkning til drap.

BLE DREPT: Hamse Hashi Adan ble skutt 7. oktober og døde dagen etter av skadene han ble påført. Foto: Privat

Tidligere terrordømt

De to brødrene fra Bærum ble begge domfelt for terrorvirksomhet i 2016.

Valon (35) ble dømt for deltagelse i terrororganisasjon og dømt til fire år og seks måneder fengsel. Ifølge dommen har han vært kriger for IS.

Visar (32) ble dømt til fengsel i åtte måneder for å ha sendt penger til en terrororganisasjon. Han skal også være tidligere voldsdømt.

Begge har sonet sine dommer.

Politiet ser imidlertid ingen sammenheng mellom tidligere domfellelser og drapet på Mortensrud.