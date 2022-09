Politiet har rykket ut etter smell på Bogerud i Oslo

Politiet i Oslo har rykket ut til Bogerud etter at noen har meldt at det er hørt flere smell eller skudd, skriver politiet på Twitter. Vi har foreløpig ikke kommet i kontakt med noen som er skadet eller mistenkt, tvitrer de videre, og ber eventuelle vitner kontakte politiet.



Kort tid etter skriver politiet at de har fått opplysninger om at det kan ha vært kinaputter og at de jobber med å få dette bekreftet.