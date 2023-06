Politiet har pågrepet gjerningspersonen etter trusler med øks

Politiet er utenfor en adresse på Pilestredet i Oslo, der mannen som stod bak truslene med øks i ettermiddag skal befinne seg.

Klokken 19 melder politiet at mannen er pågrepet.

– Målet er å få kontroll på vedkommende. Vi har ikke lykkes med det foreløpig, men det er ingen dramatikk. Vi har ikke hastverk med å få vedkommende ut, og er i en forhandlingsposisjon nå, sa operasjonsleder Bjørn gunnar Nysæter i oslopolitiet tidligere onsdag ettermiddag.

Mannen er kjent for politiet fra før.

Det skal fremdeles ikke være fare for andre. Politiet ber likevel om at personer i nærområdet om å ikke oppsøke adressen, slik at de får plass og arbeidsro på stedet.

– Det tas fortløpende vurderinger, men vi har vedkommende isolert i den leiligheten, sier Nysæter.

Welhavensgate er stengt for både bil- og kollektivtrafikk i forbindelse med hendelsen.