Politiet fikk en rekke varsler mot overgrepssiktet fritidsleder i Moss

Forrige uke ble mannen i 30-årene siktet for voldtekt av barn under 14 år. Han er også siktet for å ha produsert og oppbevart bilder og videoer som seksualiserer barn.

Mannen erkjenner straffskyld.

Han var en populær leder for et fritidstilbud for unge. Siktelsene har skapt bekymring i lokalmiljøet i Moss.

Flere voksne og barn har tatt kontakt med kommunens hjelpetelefon etter at saken ble kjent.

– På mange måter har jeg vært ubekvem med å la datteren min gå dit, men så lenge hun ikke har vært alene og har hatt med seg andre venninner og venner, så har jeg tenkt at det har vært greit.

Det sier en mor til en mindreårig jente fra Moss. Datteren har jevnlig oppsøkt fritidstilbudet, men hun har ikke selv opplevd straffbare handlinger.

Moren holder seg oppdatert på hva som skjer i saken gjennom media. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

10. februar ble fritidslederen varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.

– Etter forholdene så har han det ok, sier mannens forsvarer Nathalie Brinkmann til NRK.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Mannen har også hatt en rekke andre frivillige verv hvor han har hatt kontakt med mindreårige.

Varslet styret

Nå kan NRK fortelle at det var den overgrepssiktede mannen som selv tok initiativ til å starte fritidstilbudet.

Da hadde han allerede fått minst ett varsel mot seg.

Flere tidligere styremedlemmer i fritidstilbudet bekrefter til NRK at de har mottatt varsler om den siktede mannen.

Moss kommunes hjelpetelefon har åpent mellom klokken 09.00 og 18.00 hver dag i vinterferien. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

I avhør med politiet har mannen fortalt at han blir seksuelt tiltrukket av mindreårige barn i starten av puberteten.

I 2019 skal fritidstilbudet ha mottatt den første bekymringsmeldingen.

En mor varslet fordi hennes mindreårige tenåringsdatter hadde fortalt at hun hadde blitt befølt av den siktede mannen.

Et annet sted mannen har hatt et frivillig verv bekrefter også til NRK at de har mottatt et varsel om mannen.

– Vi kan bekrefte at vi fikk et varsel, var i dialog med politi og advokat, og tok grep internt.

Trenger du noen å snakke med? Ekspandér faktaboks Hvis du trenger å snakke med noen kan du ta kontakt med disse: Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Kirkens SOS: Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Ring 22 40 00 40 eller chat med noen på nettsida. VO-linjen: En hjelpelinje for deg som opplever vold elller overgrep i nære relasjoner. Rnig 116 006 eller chat med noen på nettsida. Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000 Kors på halsen er Røde Kors sin tjeneste for deg under 18 år.

Telefon: 800 333 21. Skriv eller chat på nettsida. Alarmtelefonen for barn og unge: En gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefon 116 111. Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for akuttthjelp. Du kan også snakke med fastlegen din.

Politiet fulgte ikke opp

Den siste bekymringsmeldingen kom til politiet i januar i år.

– Jeg kan også opplyse om at vi har mottatt andre bekymringsmeldinger tidligere, uten at de har vært håndtert. Det er selvfølgelig beklagelig.

Det sier politiadvokat Anne Grete Bjerketvedt Ludvigsen til NRK.

Hun understreker at meldingene som ikke ble fulgt opp var bekymringer knyttet til mannens interesse for barn, og ikke inneholdt opplysninger om konkrete straffbare forhold.

Vet du noe om denne saken? Da vil jeg gjerne høre fra deg. Alle tips blir behandlet konfidensielt.

I august 2019 ble mannen anmeldt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av et overmaktsforhold.

– I den saken ble det gjennomført etterforskning, men etterforskningen resulterte i at saken ble henlagt på bevisets stilling, sier Ludvigsen.

Totalt har politiet mottatt seks bekymringsmeldinger om den nå siktede mannen.

Fire fornærmede barn

Politiet har så langt gjennomført tilrettelagte avhør av fire barn.

De fire har status som fornærmet i saken, men den foreløpige siktelsen mot mannen gjelder kun forhold mot to av barna.

Det er også planlagt avhør av flere andre barn.

– Vi utelukker ikke at det kan bli flere barn som vil få status som fornærmet, sier politiadvokat Ludvigsen.