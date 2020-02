Politiet fant stjålet verktøy for millioner gjemt under granbar

Tre menn og en kvinne fra Romania er i Oslo tingrett dømt for tyverier av verktøy fra byggeplasser flere steder i Sør-Norge.

I løpet av sju turer til Norge stjal de verktøy for til sammen mellom 7,5 og 10 millioner kroner.

En av de dømte drev et lovlig transportfirma som opererte mellom Romania og Norge, men på sju av turene nordover benyttet de også anledning til å klippe over hengelåser på norske byggeplasser om natten.

Oslo tingrett mener den totale verdien på tyveriene er på opp mot 10 millioner kroner. Her er deler av beslaget til en verdi av 120.000 kroner. Foto: Politiet

De fire ble tatt etter å brutt opp en dør på en anleggsplass i Kværnerdalen i Oslo i januar 2019. I bilen fant politiet verktøy fra et tidligere innbrudd i Spydeberg i Østfold.

Det ble starten på en stor opprulling.

Sporet opp depotene

Ved hjelp av posisjonsdata på rumenernes mobiltelefoner, klarte politiet å spore opp flere skjulte depoter med verktøy. Blant annet i en parkert lastebil i Sarpsborg, samt sekker med verktøy skjult under granbar i Kråkstad i Follo og Åros på Hurumlandet.

Depotene ble skjult under granbar to steder i Norge. Foto: Politiet

Men det stoppet ikke der.

I lastebilen lå det en liste over beslaglagt verktøy fra en rumensk grensekontroll. Det viste seg at tollerne i Romania hadde beslaglagt 293 verktøy på en av turene tilbake til hjemlandet. Ved hjelp av den gjenglemte lista klarte norsk politi å knytte flere av disse til innbrudd på norske byggeplasser i mai 2018.

Dermed innledet politiet en internasjonal etterforskning som endte med at de fire rumenerne ble tiltalt for 34 grove tyverier og 2 forsøk på grove tyverier i 2018 og januar 2019.

Inne i denne lastebilen, som sto parkert i Sarpsborg, var det depot for stjålne verktøy som til slutt ble kjørt til Romania. Foto: Politiet

Tyveriene har hovedsaklig skjedd i Østfold, Mjøsa-området og i områdene rundt de store byene Oslo, Kristiansand og Stavanger.

– Det har vært en krevende etterforskning, siden det har vært så enorme mengder med verktøy å forholde seg til, sier politiadvokat Mona Brandmo i Oslo politidistrikt.

Retten mente tyveriene har hatt «et profesjonelt preg», siden rumenerne har reist til Norge i flere omganger for å stjele verktøy. Fortsatt ligger deler av tyvgodset i Romania.

Denne lastebilen brukte tyvene til å lagre verktøyet som ble stjålet fra norske byggeplasser. Foto: Politiet

Eieren av transportfirmaet fikk fem og et halvt års fengsel. Den laveste straffen var to år og tre måneder. Alle fire ble domfelt på å si å si alle punkter. Det er politiadvokaten fornøyd med.

– Straffenivået ligger noe under påstanden til påtalemyndigheten. Vi må først lese dommen grundig før vi vurderer om vi skal anke, sier Brandmo.

Det er usikkert om noen av rumenerne vil anke dommen.

– Jeg har rådet min klient til å betenkningstid, så får vi komme tilbake til om det blir en anke eller ikke, sier Monica Behn Jacobsen, forsvarer til en av de dømte.

Ber om mer samarbeid

Tyverier på norske byggeplasser har lenge vært et stort problem. Bare i løpet av onsdag denne uka meldte Øst politidistrikt om to tyverier på henholdsvis Sørumsand i Akershus og Råde i Østfold. Verktøy for over 100.000 kroner ble borte i løpet av natten.

Tall fra Byggenæringens Landsforening viser at en av fem bedrifter har opplevd tyverier i løpet av det siste halvåret. Administrerende direktør Jon Sandnes sier at den ferske dommen er et viktig signal til hele næringen.

– Dette har vært et problem over lang tid, og vi skulle gjerne sett at enda flere av de grove sakene blir prioritert framover, sier Sandnes.

Administrerende direktør Jon Sandnes sier dommen er et viktig signal til byggenæringen. Foto: Moment Studio

Han sier at verktøy som forsvinner skaper problemer for framdriften i byggenæringen, og landsforeningen har sendt ut en tyveriveileder til hvordan medlemmene skal sørge for at å sikre dyrt utstyr på en forsvarlig måte.

– I det siste har vi vært inne i en fase der tyveriene virker mer systematisert og planlagt, sier han.

Ettersom mye av tyvgodset forsvinner ut av landet, etterlyste svensk politi i fjor høst mer samarbeid med norske kolleger.

– Norsk politi er veldig kompetente og har gode systemer for bekjemping av mobile vinningskriminelle. Men det vi savner er at vi samarbeider mer, spesielt i de områdene som er vår felles grense, sa Almir Kudra, sjef for analyse av internasjonal kriminalitet i

Polisens region Väst til NRK.