Det opplyser Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men etter at politiet fikk den foreløpige obduksjonsrapporten, valgte de å etterforske det som drap.

Har sperret av område

Politiet opplyser at de har sperret av et området, og at det er gjort og skal gjennomføres flere undersøkelser på stedet.

– Mannen ble funnet i nærheten av en hytte, øst for Vestre Bjonevatnet og funn på stedet gjorde at det innledningsvis ble etterforsket som et mistenkelig dødsfall, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt.

Ingen er så langt pågrepet i saken.

Kriminalteknikere fra Sør-Øst har gjennomført undersøkelser på stedet, og området vil være sperret av inntil videre.

– Det jobbes videre med innhenting av tekniske spor, og det vil bli gjennomført rundspørringer i området der mannen ble funnet. Det skal også gjennomføres avhør av vitner, sier Henriksen i en pressemelding.

Politiet har også bedt om hjelp fra Kripos i saken.

Ingen er foreløpig pågrepet, og etterforskingen pågår for fullt, opplyser politiet.