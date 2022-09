Politiet er bekymret etter voldshendelser: – Vi er inne i en mer urolig periode

– De er fortsatt under medisinsk behandling, heldigvis går det relativt bra med de selv om det er alvorlige skader, sier Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt.

Begge mennene er involvert i knivstikkingen. Den ene er siktet for drapsforsøk og den andre for kroppsskade. Politiet tar sikte på å avhøre begge i dag.

En tredje person skal også ha vært til stede under knivstikkingen.

– Vi vet også at det var i hvert fall én annen til stede, som vi ikke har kommet i kontakt med, så det er viktig å ta unna flere avhør før vi sier noe detaljert om hendelsene, sier Metlid.

Per nå vet ikke politiet noe mer om motivet og det bakenforliggende for knivstikkingen.

– Vi er inne i en mer urolig periode nå, det er helt klart.

Metlid sier det fremstår som det skal være en relasjon mellom de to siktede, og at de kjenner til den ene fra før.

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skal være en trygg by

Tidligere i dag sa Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), til NRK at Oslo skal være en trygg by.

– Det er bekymringsfullt det som skjer nå. Jeg får en rapport fra politiet, sannsynligvis senere i dag.

Den siste tiden har skyting på gata, knivstikking ved T-banen og slagsmål noe av det som har skaket opp mange.

Det er meldt om flere alvorlige hendelser i hovedstaden den siste tiden. På under tre uker er det registrert åtte slike hendelser. 18. august blir en mann utsatt for grov vold i Torggata i Oslo. Kun tre dager senere blir en mann i 30-årene funnet bevisstløs på Youngstorget i Oslo sentrum. Mannen havner i koma. Ingen er så langt pågrepet. 30. august blir to tenåringsgutter knivstukket bak Stovner senter. En 18 år gammel mann er varetektsfengslet. Politiet tror en konflikt ligger bak. Samme kveld får politiet meldinger om at det er løsnet en rekke skudd på åpen gata på Torshov. Skuddene blir avfyrt fra en bil. Ingen ble skadet. Den andre skytingen på tre dager på Torshov blir meldt til politiet ved 22-tiden fredag, 2. september. Politiet undersøker om hendelsene har noen sammenheng. Ved Stovner senter rykker politiet ut til melding om en slåsskamp. En person er skadd. Det dreier seg muligens om en knivstikking. Mandag får politiet flere meldinger om slåssing i tilknytning til Tveita senter. T-banen fra Tveita i retning Oslo sentrum blir stanset. Ingen skal være skadet. To unge menn havner på sykehus etter knivstikking på Furuset. Den ene blir funnet på en benk ved T-banen og den andre i en leilighet. Politiet etterforsker knivstikkingen som drapsforsøk.

Unge gutter med kniv

– Det er tydeligvis helt naturlig at når man går ut om morgenen så tar du på deg en kniv. Vi ønsker ikke en by der det er ransakinger og skanning, sier Raymond Johansen.

Byrådslederen sier han ikke har fått noen opplysninger som tyder på at dette er gjengrelatert.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen er bekymret etter flere voldsepisoder den siste tiden. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det skal være en trygg by. En fellesnevner er at dette er ganske unge gutter som har med seg en kniv og som tydeligvis også er villig til å bruke den, sier Johansen

– Har dere svikta med det forebyggende arbeidet?

– Oslo er en by på 700 000 innbyggere, heldigvis har vi lav kriminalitet. Vi har en del helt uønska episoder. Så Oslo er en trygg by, vi har kommet et stykke på vei. Og vi driver mye forebyggende, men det er et evighetsarbeid.

Les også: Politiet: – Oslo er ikke en like trygg by for alle