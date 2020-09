Han har opplevd å stoppe bilister med PC på fanget og mobilen i hånda. For UP leder i Øst, Kai Voldengen, er det uforståelig at folk utsetter seg selv og andre for fare på den måten.

– Det er jo overraskende for meg i alle fall at såpass mange som vi avdekker ikke ser faren med det, sier han.

På landsbasis er 12.589 personer bøtelagt for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring hittil i år. Det viser tall fra Utrykningspolitiet.

UFORSTÅELIG: Distriktsleder i Utrykningspolitiet i Øst, Kai Voldengen sier det er uforståelig at bilister sitter med mobilen i hånda på tross av at de har bluetooth og handsfree i bilen. Foto: Jorun Vang / NRK

I fjor fikk i overkant av 5200 bilister en bot, prikker i førerkortet eller anmeldelse på grunn av uoppmerksomhet i trafikken i Innlandet og Viken.

Mange av disse sakene gjelder bruk av elektronisk utstyr i bilen.

– Når man bare ser ned et sekund eller to, så vil du da ha kjørt mange meter som kan gjøre at du forårsaker ulykker eller kommer ut for en annen alvorlig situasjon.

Ifølge Øst politidistrikts innlegg på Twitter, har 353 bilførere fått bøter fra politiet for mobilbruk siden mandag. Ti har blitt anmeldt.

– Vi ser jo på dødsulykkene i etterkant og mulig distraksjon på grunn av bruk av mobiltelefon er påpekt i fem av dødsulykkene i 2019, sier Voldengen.

Vurderer ikke risikoen

Denne uka har politiet en nasjonal satsing hvor de fokuserer på bruk av mobil i bilen og bruk av blant annet sikkerhetsbelte.

Kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ingrid Trømborg sier det er veldig alvorlig at såpass mange ser ned på mobilen.

– Vi synes det er veldig beklagelig og ganske trist, fordi det betyr at man ikke vurderer risikoen når man setter seg bak et ratt.

ALVORLIG: Kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ingrid Trømborg sier det er alvorlig at så mange bruker mobilen mens de kjører. Foto: TRYGG TRAFIKK

Hun mener det må en holdningsendring til for at man skal forstå hvor farlig det kan være. Kontroller er også veldig viktig forebyggende, sier hun.

At noen velger å ta opp mobilen på tross av at den kan kobles til bilen, overrasker henne.

– Disse systemene skal jo avlaste oss sånn at vi bare trenger å trykke på en liten knapp for å ta telefonen og legge på.

Hun sier ny tekonologi i bilen også kan føre til at man er uoppmerksom i trafikken. Men det er ikke det eneste:

– Det er mange andre måter å være uoppmerksom bak rattet enn bruk av mobiltelefon. Blant annet kan du spise mat, snakke med naboen og ikke følge med på veien. Du kan rett og slett være trøtt og du kan dagdrømme.