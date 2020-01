Politiet ber om tips etter anmeldt overfallsvoldtekt i Moss

Hendelsen skal ifølge politiet ha skjedd ved midnatt lørdag 25. januar.

– Vi vet at hun har blitt overfalt i området Nordahl Griegs gate ved Melløs stadion i Moss og at hun har blitt utsatt for vold og et seksuelt overgrep. Hun har skader som følge av vold, sier politiadvokat Karin Danevad til NRK.

Kvinnen meldte fra om hendelsen søndag morgen, og politiet satte da i gang med etterforskning på stedet.

Det har blant annet blitt foretatt rundspørringer i nabolaget, avhør av fornærmede og kriminaltekniske undersøkelser på og ved åstedet.

Politiet undersøker også om videokameraer kan ha filmet området i det aktuelle tidspunktet.

Hendelsen skal ha skjedd ved midnatt lørdag 25. januar. Søndag morgen var politiet på stedet for å snakke med naboer og sikre spor. Foto: Nyhetsfoto.no

– Utenlandsk mann med mørke klær

Nå går politiet også ut og ber om tips i saken.

– Vi ønsker å komme i kontakt med folk som har vært i området i det aktuelle tidsrommet og som kan ha observert noe eller noen som de har merket seg, sier Danevad.

Politiet har foreløpig ikke mange opplysninger om en mulig gjerningsmann. Kvinnen har beskrevet ham som en voksen mann av utenlandsk opprinnelse.

– Han skal være lys mørk i huden og ha vært kledd i mørke klær. På overkroppen hadde han klær med sølvdetaljer, reflekser eller lignende som har lyst opp på et vis, sier Danevad.