– Jeg skjønner at det er interesse for denne saken. Det er en tragisk sak, som har rammet lokalsamfunnet, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Han forteller at politiet har svarene på hva som rent faktisk har skjedd og at denne informasjonen er gitt til de etterlatte.

Odd Skei Kostveit er politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Vilde Jagland / NRK

– Men det jeg vil oppfordre befolkningen til å gjøre, det er å la være å spekulere og skape eller videreformidle rykter. Det er ekstra belastning for disse familiene når det dukker opp rykter som er basert på antakelser fra folk som ikke kjenner saken, sier Kostveit.

Knytter skytevåpen til drapene

Det var klokken 02:21 natt til mandag 6. desember at 110-sentralen fikk melding om en brann i Svelvik i Drammen kommune. Da nødetatene kom til adressen var boligen overtent. Alle de fire som bodde i huset ble senere funnet omkommet.

– Jeg kan bekrefte at de er skutt og det som antas å være det aktuelle våpenet er funnet på stedet, sier Kostveit til NRK.

– Er dette et våpen som tilhører den siktede?

– Ja, det er et våpen som er registrert på ham.

Politiet ønsker ikke å kommentere hva slags skytevåpen som har blitt funnet.

– De foreløpige rapportene fra obduksjonen er forenlig med at de er drept med dette våpenet, sier Kostveit.

– Hvorfor velger politiet å gå ut med denne informasjonen nå?

– Det har vært en del spekulasjoner lokalt, etter det vi har fått vite. Og da mener vi at det er riktig å komme ut med korrekt informasjon, slik at det ikke går uriktige rykter i miljøet.

Hovedhypotesen er styrket

Halvannen uke etter hendelsen som krevde fire menneskeliv, har politiet dannet seg et bilde av det som skjedde.

– Vi har fått noe mer informasjon. Hovedhypotesen vår, som vi har gitt uttrykk for tidligere, den er ytterligere styrket. Det betyr at andre forklaringer og hypoteser er svekket, forklarer Kostveit.

Kriminalteknikere fra politiet på jobb ved branntomta. Foto: Vilde Jagland / NRK

Blir henlagt som straffesak

Kostveit påpeker at politiet forsøker å gi de etterlatte de svarene de kan, men at man trolig aldri vil få noe klart svar på hva som var årsaken til hendelsen.

– Så rent formelt, når dere har fått de svarene som er mulig å få, så vil saken bli henlagt?

– Ja. Saken vil uansett bli henlagt som straffesak. Men før det skjer så skal vi ha gjort det vi kan for å avklare brannårsaken og vi må få tilbake alle analyser og alle endelige rapporter før saken blir avgjort. Det kommer ikke til å bli før på nyåret.

Politiet sier at de ikke har informasjon som tilsier at andre er involvert i hendelsene og at motivet for handlingene er ukjent.