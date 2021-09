Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi skjønner at det ikke er noe morsomt å bli sendt tilbake til Sverige, sier politioverbetjent Stian Rasmushaugen.

Det er fortsatt ikke fritt frem å velge hvilken vei man vil kjøre inn i Norge. Det har særlig skapt problemer på Svinesund.

Den siste tiden har politiet daglig sendt nordmenn tilbake til Sverige.

– I perioder har det vært flere hundre som har blitt sendt tilbake på én dag. De fyller ikke vilkårene til å benytte seg av denne grenseovergangen, sier politioverbetjenten.

Her er nemlig en egen vei åpen kun for fullvaksinerte og grensependlere.

Store skilt, men ikke alle har fått med seg budskapet. Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

Barnefamilier i trøbbel

Det har vært stor trafikk på E6 og den nye Svinesundbrua i sommer. Så mye at det nylig ble åpnet for at flere fikk lov til å passere også den gamle brua for å avlaste trafikken.

Nå er det imidlertid nettopp dette som skaper nye problemer.

Politioverbetjent Stian Rasmushaugen ber folk sette seg bedre inn i regelverk og unngå å kjøre på vane. Foto: Andrea Rådahl/NRK

Det er først og fremst barnefamilier som blir bedt om å snu. Alle som passerer grensa her må vise frem gyldig koronasertifikat. Det gjelder ikke bare voksne, men også barna.

– Vi ser ofte familier som har med barn i bilen. De er ikke vaksinerte eller i noen av unntaksgruppene. Da blir de sendt tilbake, sier Rasmushaugen.

Familiene må altså kjøre tilbake inn i Sverige og krysse grensa via E6. Det kan bety en ny kø med venting.

Barn som er vaksinert med én dose får ikke gyldig koronasertifikat, opplyser FHI. Barna regnes bare som beskyttet fra og med tre uker til og med 14 uker etter vaksinedosen.

Åpne grenseoverganger i Norge: Ekspandér faktaboks Anarjohka bru, Karasjok (08.00-20.00)

Bjørkebekk, Aremark (08.00-15.30)

Bjørnfjell, Narvik (00.00-24.00)

Fv 74 Murusjøen, Lierne (06.00-18.00)

Helligskogen (Kilpis), Storfjord (00.00-24.00)

Junkerdalen, Saltdal (00.00-24.00)

Kivilompolo, Kautokeino (08.00-20.00)

Magnormoen, Eidskog (00.00-24.00)

Neiden, Sør-Varanger (09.00-20.00)

Polmak, Tana (08.00-20.00)

Riksåsen, Kongsvinger (06.00-18.00)

Storlien, Meråker (00.00-24.00)

Storskog, Sør-Varanger (08.00-15.00)

Støa, Trysil (08.00-21.00)

Svinesund, Halden (00.00-24.00) (De som har gyldig koronasertifikat har mulighet til å passere over gamle Svinesundbro)

Umbukta, Rana (00.00-24.00)

Vauldalen, Røros (00.00-24.00)

Ørje, Marker (00.00-24.00)

Den siste uka har i snitt 12.000 kjøretøy i døgnet passerte de to bruene på Svinesund.

Ingen barnefamilier ville kommentere situasjonen på gamle Svinesund da NRK besøkte kontrollplassen. Men de møter lite sympati hos andre bilister.

– De fleste burde ha satt seg inn i reglene. Nå har vi holdt på med dette en stund. Kan du ikke reglene, så får du stille deg bakerst i køen, sier Håkon Lyberg.

Dobler kapasiteten

Politiet gjør nå flere grep for å lette på køene. I dag er det bare én fil inn til kontrollplassen på gamle Svinesund, og bare to kontrollfiler.

Nå skal kapasiteten dobles.

– Vi ser at det spesielt i helgene er en god del trafikk, særlig søndag kveld. Nå kan vi sette inn flere mannskap og kontrollere raskere, sier politioverbetjenten.

– Men da er vi også avhengige av hjelp fra publikum. De må velge riktig grenseovergang slik at vi slipper å bruke tid på å snu folk og kontrollere to ganger.