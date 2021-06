– Man kan jo tenke seg selv, hvis man får et illebefinnende og blir liggende på et fortau, så ville man jo ønsket at de rundt sjekket at du hadde det bra. At de fikk skaffet hjelp, og kanskje gitt livreddende førstehjelp, sier Svein Walle.

Han er operasjonsleder i Øst politidistrikt. I helgen mottok han to meldinger om alvorlige hendelser i Fredrikstad og Halden.

Innringerne turte ikke hjelpe de livløse menneskene. Da fant operasjonslederen frem de store ordene på Twitter:

Hvert år blir 3000 nordmenn rammet av uventet hjertestans. To av tre tilfeller skjer i eget hjem.

Redde for å gjøre feil

Om du kommer over et livløst menneske, er det kritisk å starte livreddende førstehjelp så fort som mulig. Likevel er det mange som vegrer seg for akkurat det.

– Det er veldig mye annet i samfunnet som er mye farligere enn å hjelpe en livløs person, sier Walle.

– Selvfølgelig skal man tenke egen sikkerhet, det går litt på hva man har evne til å hjelpe med. Men det å sjekke at folk puster for eksempel, eller har puls, det mener jeg må være et minimum vi gjør i forhold til medmenneskene våre.

– Selvfølgelig skal man tenke egen sikkerhet, det går litt på hva man har evne til å hjelpe med. Men det å sjekke at folk puster for eksempel, eller har puls, det mener jeg må være et minimum vi gjør i forhold til medmenneskene våre.

Røde Kors støtter politiets oppfordring.

– Det viktige er å faktisk tørre å gå bort og være den som starter hjelpen. Det å vite nummeret til 113, og ringe, sier Emil Broll fra Oslo Røde Kors Hjelpekorps.

Slik gir du hjerte og lungeredning: Ekspandér faktaboks Begynn med 30 kompresjoner og deretter to innblåsninger. KOMPRESJONENE Trykk midt på brystet. Oftest er det midt mellom brystvortene. Sitt tett inntil pasienten og bruk strake armer.

Brystkompresjonene bør være 1/3 av brystkassens dybde med en takt på 100 i minuttet. Det tilsvarer nesten 2 kompresjoner i sekundet. Du må ikke komprimere svakere om du merker at ribbein brister. Det er aldri farlig under HLR. Det som er farlig er om du ikke presser dybt nok! INNBLÅSNINGER Løft haken opp og klem igjen neseborene. Blås tilsvarende 1 sekund til du ser i sidesynet at brystkassen hever seg. Du trenger ikke blåse kraftig, det er ikke så mye som skal til. Du har kun 2 forsøk på innblåsninger så skal man tilbake til kompresjonene. Får du det ikke til, fortsett med kompresjoner. TIL HJELPEN KOMMER Man skal fortsette 30:2 til ambulansepersonell sier de tar over eller pasienten våkner til live igjen. Men det skjer ytterst skjelden, da det trengs en hjertestarter for å få hjertet igang igjen.

Han understreker viktigheten av førstehjelpskurs.

– Det hjelper selvfølgelig å ha vært på et kurs. Så hvis man ikke har vært på det på en stund, kan det være en god idé å be arbeidsgiver, skolen eller andre om å sette i gang et kurs.

Rask hjelp er avgjørende

Bare timer etter at politiet i Øst ba folk om å «ta seg sammen», falt den danske fotballstjernen Christian Eriksen om med hjertestans midtveis i EM-kampen mellom Danmark og Finland.

Eriksens lagkamerater satte umiddelbart i gang med livreddende førstehjelp ute på banen.

– Det kan ha reddet livet til Eriksen, sa seksjonsoverlege ved arytmiseksjonen ved Oslo universitetssykehus, Erik Kongsgård, til NRK, lørdag.

Tilstanden til Christian Eriksen skal nå være stabil.